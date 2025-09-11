Френският нападател Антони Марсиал е пред трансфер в мексиканския Монтерей

Антони Марсиал е пред трансфер в мексиканския Монтерей, където играе Серхио Рамос, пише вестник "Екип". Сегашният клуб на нападателя АЕК Атина преговаря и с още един мексикански клуб за продажбата му - Пумас, но той ще се озове в Монтерей.

Марсиал е бивш футболист на Манчестър Юнайтед, като има 30 мача и 2 гола за националния отбор на Франция. Нападателят е от школата на Олимпик Лион, като е играл още в Монако във Франция и в испанския Севиля.

Монтерей в момента е лидер в първенството на Мексико, като през лятото игра на Световното клубно първенство.