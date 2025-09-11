Фабиан Нюрнбергер: "Срещу Ламин Ямал се чувствах сякаш никога преди това не съм играл футбол"

Българският национал и футболист на Дармщад Фабиан Нюрнбергер призна, че за него е било огромно предизвикателство да се изправи срещу голямата актуална звезда на световния футбол Лямин Ямал. Това стана в световната квалификация между България и Испания в София, спечелена от гостите с 3:0.

„Беше поразително да се види колко големи са всъщност разликите. На моменти се чувствах сякаш никога преди не съм играл футбол“, каза Нюрнбергер през смях в интервю за Transfermarkt. Той действа добре три или четири пъти срещу Ламин Ямал, чиято пазарна стойност е 200 милиона евро. Тя е повече от 133 пъти по-висока от тази на Нюрнбергер, чиято пазарна стойност е 1,5 милиона евро. Като цяло, стойността на българския национален отбор е 39 милиона евро, докато на Испания е 1,27 милиарда евро.

Роденият в Хамбург играч успя да свикне по-добре със звездния играч по време на мача, „но просто нямаш късмет срещу него един на един“. „Веднъж исках да се изправя срещу него и всичко, което можех да видя, бяха задните му светлини“, усмихва се Нюрнберг. Ламин Ямал има динамика, която му беше непозната. Преди сблъсъка с Испания, най-трудните противници на Нюрнбергер са били Лерой Сане и Кингсли Коман, казва той пред медията, обяснявайки: „Играх едно полувреме срещу тях през 2023 г., когато загубихме с 0:6 в Мюнхен с Дармщат. И двамата бяха невероятно добри, но бих предпочел да играя отново срещу тях, отколкото срещу Ламин Ямал“, признава германецът с български корени.

Въпреки това, в средата на октомври, когато настъпи четвъртият кръг от квалификациите за Световното първенство, той вероятно ще види играча на ФК Барселона отново. „Това ниво, на тази възраст, е невероятно. Особено когато стои там с тези брекети, с тези панталонки и просто се чудиш как може да те завърта през цялото време“, каза играчът от втора дивизия с усмивка. Нюрнберг успя да научи много от мача, наричайки го „превъзходно преживяване“.

След мача си срещу Испания, България също загуби с 3:0 от Грузия. Нюрнбергер влезе като смяна през второто полувреме, но не се стигна до директен сблъсък с Хвича Кварацхелия от Пари Сен Жермен, тъй като те играха на противоположните флангове.

След тези две загуби България е на последно място в Група "Е", а националният селекционер Илиан Илиев се раздели с отбора по взаимно съгласие в началото на седмицата.