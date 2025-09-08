Шестото издание на трансграничния маратон Via Pontica събра рекорден брой участници

След двугодишно прекъсване трансграничният маратон Via Pontica се завърна с още по-голям размах, а шестото издание на състезанието, което следва древния римски път и маршрута на прелетните птици се проведе по крайбрежието на България и Румъния.

Тази година участие взеха общо 315 бегачи – повече от когато и да било досега, което доказва нарастващия потенциал на маратона, организиран от клуб "Зелена стъпка". Финалът на всички дистанции бе разположен на плажа северно от Крапец, а стартовете на 42, 13 и 2 км се проведоха именно там. За 21 км бе осигурен автобусен превоз до румънския бряг, между 2 Май и Вама Веке, откъдето стартираха участниците. Трасето премина през Дуранкулашкото езеро, къмпинг "Космос" и последните диви плажове на България, след което прекоси граничния участък към Румъния. Новият маршрут, възможен заради отпадането на граничните процедури, позволи на участниците да видят отблизо красотата на Дуранкулашкото езеро, пишат организаторите.

В най-дългата дистанция - маратона от 42 км, се включиха 49 състезатели (37 мъже и 12 жени). Победител стана Стоян Русев (IRun, България), който финишира с време 3:09:17 часа. На второ място се нареди Никола Стойчев (Стойчеви, България) с 3:09:31, а трети завърши Николай Христов (България) с резултат 3:13:11 часа. При жените първа финишира Атанаска Атанасова (Зелена стъпка, България) с време 3:34:00 часа. Втора се класира Теодора Недева с 3:52:11, а трета беше Десислава Мирославова Стоянова (IRun, България) с 3:53:45 часа.

Полумаратонът от 21 км бе най-масовата дисциплина със 133 стартирали и успешно завършили. Победител стана Йордан Петров с време 1:21:32 часа, следван от Виктор Братков с 1:25:27 и Ивайло Красимиров Вълев с 1:27:38 часа. При жените първа завърши Мария Атанасова Николова с резултат 1:32:18 часа, втора завърши Виктория Тужовец с 1:41:54, а трета – Вероника Вълканова с време 1:42:01 часа.

В дистанцията от 13 км се открои международно участие. Първи финишира французинът Гийом Брошен (Bretagne) с време 51:47 минути. Втори остана Румен Стаматов (България) с 51:59, а трети – Максим Миленов Тодоров (Тангра, България, U18) с 53:55 минути. При жените победата спечели Мая Стефанова Русева (СК Супер Спорт, България, U18) с време 52:59, минути, следвана от Емилия Павлинова Семерджиева (България, U18) с 1:01:30 и Елена Василева Стойчева (Стойчеви, България, U18) с 1:03:56 часа.

Традиционно част от програмата бе и детското бягане на 2 км, което събра млади таланти и превърна събитието в истински празник на спорта и семейството.

Участниците получиха специални медали, които се сглобяват като пъзел заедно с медалите от другите две състезания на "Зелена стъпка" – Лудогорски маратон и Камчийски пясъци.