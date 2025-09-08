Подробно търсене

Шестото издание на трансграничния маратон Via Pontica събра рекорден брой участници

Кремена Младенова
Шестото издание на трансграничния маратон Via Pontica събра рекорден брой участници
Шестото издание на трансграничния маратон Via Pontica събра рекорден брой участници
снимка: Организаторите, клуб "Зелена стъпка"
София,  
08.09.2025 11:31
 (БТА)

След двугодишно прекъсване трансграничният маратон Via Pontica се завърна с още по-голям размах, а шестото издание на състезанието, което следва древния римски път и маршрута на прелетните птици се проведе по крайбрежието на България и Румъния.

Тази година участие взеха общо 315 бегачи – повече от когато и да било досега, което доказва нарастващия потенциал на маратона, организиран от клуб "Зелена стъпка". Финалът на всички дистанции бе разположен на плажа северно от Крапец, а стартовете на 42, 13 и 2 км се проведоха именно там. За 21 км бе осигурен автобусен превоз до румънския бряг, между 2 Май и Вама Веке, откъдето стартираха участниците. Трасето премина през Дуранкулашкото езеро, къмпинг "Космос" и последните диви плажове на България, след което прекоси граничния участък към Румъния. Новият маршрут, възможен заради отпадането на граничните процедури, позволи на участниците да видят отблизо красотата на Дуранкулашкото езеро, пишат организаторите.

В най-дългата дистанция - маратона от 42 км, се включиха 49 състезатели (37 мъже и 12 жени). Победител стана Стоян Русев (IRun, България), който финишира с време 3:09:17 часа. На второ място се нареди Никола Стойчев (Стойчеви, България) с 3:09:31, а трети завърши Николай Христов (България) с резултат 3:13:11 часа. При жените първа финишира Атанаска Атанасова (Зелена стъпка, България) с време 3:34:00 часа. Втора се класира Теодора Недева с 3:52:11, а трета беше Десислава Мирославова Стоянова (IRun, България) с 3:53:45 часа.

Полумаратонът от 21 км бе най-масовата дисциплина със 133 стартирали и успешно завършили. Победител стана Йордан Петров с време 1:21:32 часа, следван от Виктор Братков с 1:25:27 и Ивайло Красимиров Вълев с 1:27:38 часа. При жените първа завърши Мария Атанасова Николова с резултат 1:32:18 часа, втора завърши Виктория Тужовец с 1:41:54, а трета – Вероника Вълканова с време 1:42:01 часа.

В дистанцията от 13 км се открои международно участие. Първи финишира французинът Гийом Брошен (Bretagne) с време 51:47 минути. Втори остана Румен Стаматов (България) с 51:59, а трети – Максим Миленов Тодоров (Тангра, България, U18) с 53:55 минути. При жените победата спечели Мая Стефанова Русева (СК Супер Спорт, България, U18) с време 52:59, минути, следвана от Емилия Павлинова Семерджиева (България, U18) с 1:01:30 и Елена Василева Стойчева (Стойчеви, България, U18) с 1:03:56 часа.

Традиционно част от програмата бе и детското бягане на 2 км, което събра млади таланти и превърна събитието в истински празник на спорта и семейството. 

Участниците получиха специални медали, които се сглобяват като пъзел заедно с медалите от другите две състезания на "Зелена стъпка" – Лудогорски маратон и Камчийски пясъци.

/КМ/

Свързани новини

25.08.2024 19:25

Близо 300 състезатели се включиха в полумаратона "Камчийски пясъци", организиран от разградския клуб "Зелена стъпка"

За десети път най-дългият плаж в България - между курортите Камчия и Шкорпиловци, се превърна в арена на сблъсък между състезатели по бягане. Близо 300 участници от цяла България и от чужбина се включиха в събота вечер в полумаратон “Камчийски пясъци”, съобщи Иван Радев от разградския клуб “Зелена стъпка”, организатор на спортната проява.
27.08.2023 20:55

Над 250 души се включиха в деветото издание на полумаратон "Камчийски пясъци"

Над 250 участници се включиха в деветото издание на полумаратон "Камчийски пясъци" през този уикенд, съобщи Иван Радев от разградския клуб "Зелена стъпка", организатор на спортната инициатива.  Надбягването по най-дългия плаж в България се проведе в
04.09.2022 18:30

Трансграничен маратон Via Pontica отново свърза България и Румъния

Трансграничният маратон Via Pontica отново свърза България и Румъния. Петото издание на събитието се състоя днес по българското и румънското Черноморие след две години отлагане заради пандемията от Covid -19. Маратонът е организиран от разградския

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:05 на 08.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация