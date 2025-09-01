Удинезе победи Интер като гост в Серия А

site.btaУдинезе победи Интер като гост в Серия А
Интер допусна изненадваща загуба у дома с 1:2 от Удинезе в среща от втория кръг на италианската Серия А.
Двубоят започна отлично за Интер и тимът поведе с гол на Дензъл Дъмфрис в 17-ата минута.
Удинезе обърна развоя на мача още до почивката с голове на Кийнън Дейвис от дузпа в 29-ата и Артур Ата в 40-ата минута.
Победата е първа за Удинезе на "Сан Сиро" от 2017 г.
Като титуляр за гостите от Удине започна бившият капитан на Лудогорец Якуб Пьотровски, който остана на терена до 70-а минута, когато бе заменен от Ойер Зарага.
Удинезе заема 5-ата позиция в таблицата с 4 точки, докато Интер е с 3 точки на 6-ото място във временното класиране.
Лацио записа първа победа за сезона след убедителен домакински успех с 4:0 срещу Верона.
Лацио реше мача още до почивката с три гола на Гендузи, Дзакани и Кастеянос.
В 82-а минута Булайе Диа оформи крайното 4:0.
Срещи от втория кръг на футболното първенство на Италия:
Дженоа - Ювентус 0:1
Торино - Фиорентина 0:0
Интер - Удинезе 1:2
Лацио - Верона 4:0
от събота:
Болоня - Комо 1:0
Парма - Аталанта 1:1
Наполи - Каляри 1:0
Пиза - Рома 0:1
от петък:
Лече - Милан 0:2
Кремонезе - Сасуоло 3:2
/МД/
