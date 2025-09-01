Подробно търсене

Удинезе победи Интер като гост в Серия А

Мирослав Димитров
Удинезе победи Интер като гост в Серия А
Удинезе победи Интер като гост в Серия А
AP Photo/Luca Bruno
Рим,  
01.09.2025 08:17
 (БТА)

Интер допусна изненадваща загуба у дома с 1:2 от Удинезе в среща от втория кръг на италианската Серия А.

Двубоят започна отлично за Интер и тимът поведе с гол на Дензъл Дъмфрис в 17-ата минута. 

Удинезе обърна развоя на мача още до почивката с голове на Кийнън Дейвис от дузпа в 29-ата и Артур Ата в 40-ата минута. 

Победата е първа за Удинезе на "Сан Сиро" от 2017 г.  

Като титуляр за гостите от Удине започна бившият капитан на Лудогорец Якуб Пьотровски, който остана на терена до 70-а минута, когато бе заменен от Ойер Зарага.

Удинезе заема 5-ата позиция в таблицата с 4 точки, докато Интер е с 3 точки на 6-ото място във временното класиране.

Лацио записа първа победа за сезона след убедителен домакински успех с 4:0 срещу Верона.

Лацио реше мача още до почивката с три гола на Гендузи, Дзакани и Кастеянос. 

В 82-а минута Булайе Диа оформи крайното 4:0.

Срещи от втория кръг на футболното първенство на Италия: 
 
Дженоа - Ювентус      0:1
Торино - Фиорентина   0:0

Интер - Удинезе 1:2
Лацио - Верона  4:0

от събота:
Болоня - Комо    1:0 
Парма - Аталанта 1:1  
Наполи - Каляри  1:0
Пиза - Рома      0:1 

от петък: 
Лече - Милан        0:2 
Кремонезе - Сасуоло 3:2 

/МД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:25 на 01.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация