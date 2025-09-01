Започва информационната кампания за еврото, която ще обхване цялата страна, каза финансовият министър Теменужка Петкова

Започва информационната кампания, посветена на присъединяването на България към еврозоната и приемането на еврото като национална валута, като е предвидено тя да обхване територията на цялата страна. Това заяви финансовият министър Теменужка Петкова в предаването "Денят започва" на БНТ.

"От утре на практика стартира информационната кампания на България, на Министерство на финансите, на Българската народна банка. На територията на цялата страна ще бъдат организирани информационни събития в 28-те областни града, наред с това ще бъдат организирани информационни събития в над 100 населени места в по-малки общини, така че да могат експертите, представителите на всички институции, които имат отношение към този процес, Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Комисия за защита на потребителите, Националния осигурителен институт, Комисия за финансов надзор, всички те да бъдат там на място сред хората, за да можем да обясним какво предстои, така че да разсеем всякакви спекулации и опити за това да бъде представена по превратен начин информацията", каза Теменужка Петкова.

По думите на Петкова членството на България в еврозоната не може да бъде повод за притеснения или паника, а точно обратното – повод за гордост и предпоставка за икономически растеж и ценова стабилност.

"Членството на България в еврозоната е наистина един стратегически приоритет за страната, който ние с общи усилия успяхме да постигнем и смятам, че всички трябва да бъдем горди и доволни от това. Всъщност по този начин на практика приключи процеса по пълното присъединяване на България към Европейския съюз", каза тя.

"Паника не може да има затова, защото членството в еврозоната е свързано с много сериозни предимства. Членството в еврозоната дава възможност за икономическа, за ценова стабилност, дава възможност за повече инвестиции, респективно за икономически растеж. Така че българските граждани, българският бизнес не бива да се притесняват за това. Още повече всички ние имаме възможност да пътуваме в страни от еврозоната, виждаме как стоят нещата, виждаме какъв е техния икономически растеж, виждаме какви са доходите", посочи Петкова.

По думите ѝ няма държава членка от ЕС, която се е присъединила към еврозоната и стандартът на живот на нейните граждани да е паднал или икономическият растеж да е бил забавен.

"Всяко начало има определени процеси, определени етапи, през които се преминава. Поради това е много важно правителството да разясни на българския бизнес, на българските граждани какво следва оттук нататък", каза тя.

По думите на финансовия министър, България влиза в еврозоната финансово стабилна при спазване на всички изисквания, като целта е стабилността на публичните финанси и вече като член на еврозоната да продължи да се поддържа.