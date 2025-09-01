Албена Георгиева е новият изпълнителен директор на "Билла България" (BILLA) от днес, 1 септември, съобщиха от компанията.

Тя поема поста от досегашния временен управител Димитър Пешев. В последните повече от три години Георгиева е главен оперативен директор на "Билла Словакия".

Кариерата ѝ в "Билла" започва през 2009 г. като ръководител "Свеж асортимент", а пет години по-късно е търговски директор на компанията в България. В периодите 2015 - 2018 г. и от 2022 г. до август тази година работи в Словакия като главен оперативен директор на веригата в страната. В периода 2019 - 2021 г. Георгиева е главен оперативен директор в борда на "Билла България".

Албена Георгиева има магистърска степен по специалността "Международни икономически отношения" в Икономическия университет - Варна и притежава сертификат по категорийно управление от GS1 - глобалната организация, разработваща международни стандарти за управление на веригата за доставки и търговията на дребно.

"Да се завърна в родната си страна като изпълнителен директор на "Билла" е чест и голяма отговорност за мен. Вярвам, че заедно с екипа на "Билла България" ще развиваме компанията така, че клиентите винаги да получават удовлетворение от нашите качествени продукти на достъпни цени, както и отлично обслужване в търговската ни мрежа", коментира Георгиева. "Основната ми цел е супермаркети "Билла" да бъдат не просто място за пазаруване, а доверен партньор и помощник по пътя на всеки клиент към по-здравословен и по-устойчив начин на живот", добави още тя.

"Билла България" ЕООД е 100 процента собственост на международния търговски и туристически концерн "Реве Груп" (REWE Group), базиран в Кьолн, Германия. "Билла" е първата международна верига супермаркети, която стъпва на българския пазар през 2000 г. Към момента веригата има близо 170 супермаркети в над 50 населени места у нас. "Билла България" е член на Сдружението за модерна търговия.