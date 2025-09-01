Изложбата „Панагюрище и Съединението“ ще бъде открита в Историческия музей в града

Изложбата „Панагюрище и Съединението“ ще бъде открита днес, 1 септември, в изложбената зала на Исторически музей – Панагюрище. Тя е съвместна инициатива на музея и Регионален клуб „Традиция“ – Панагюрище по повод 140 години от Съединистката акция в града на 2 септември 1885 година и 140 години от Съединението на България, обявено в Пловдив на 6 септември същата година, съобщиха организаторите.

През пролетта на 1885 година начело на движението за млади революционни дейци в Панагюрище обявяват Съединението. Четири дни по-късно, на 6 септември, то е провъзгласено официално в Пловдив, с което се поставя началото на обединението на Княжество България и Източна Румелия. Днешните чествания напомнят за активното участие на Панагюрище в едно от най-значимите събития в новата българска история, пише в сайта на музея.