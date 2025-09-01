Нов български университет посреща Райна Кабаиванска за 25-и юбилеен Майсторски клас за млади оперни певци

Един от най-престижните форуми за млади оперни артисти в света - Майсторският клас на Райна Кабаиванска в Нов български университет, отбелязва своя 25-и юбилей. Тази година класът се провежда от 4 до 19 септември в Софийската опера и балет. На 19 септември лауреатите ще се представят в празничен Галаконцерт. Ще има и гост-солисти - утвърдени артисти от международната сцена, участници в предишни издания на класа и стипендианти на фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ. Всички те ще пеят под палката на маестро Найден Тодоров в съпровода на оркестъра на Софийската опера и балет. На финала на Галаконцерта Райна Кабаиванска ще обяви новите стипендианти на нейния благотворителен фонд, наградени със стипендии за специализация в Италия и България и за подпомагане началото на тяхната международна кариера. Дългогодишен спонсор и дарител на Фонда е Фантастико груп. Събитието е част от Календара на културните събития на Столична община.

„ Както всяка година и тази ще има талантливи деца, сигурна съм!

Последните дни са трудни за мен в личен план, но искам да дойда в София и да се захвана за работа.“ Сподели Райна Кабаиванска за НБУ.

Рекорден интерес

От създаването му през 2001 г. от д-р Георги Текев, изпълнителен директор на НБУ, досега в Майсторския клас на Райна Кабаиванска са кандидатствали хиляди млади оперни певци. 270 от тях са спечелили участие, 111 са получили стипендии за специализация в Италия с Райна Кабаиванска.

Юбилейното издание събра на първи тур рекордните 140 кандидати от 30 държави. От тях 37 бяха допуснати до прослушване на живо, което ще се проведе на 4 септември в Софийската опера и балет.

Празничен Галаконцерт – белканто и Фотолетопис Честта да бъдат гост-солисти на празничния Галаконцерт на 19.09., ще имат четирима певци от различни поколения в семейството на майсторския клас.

Името на южнокорейското сопрано Витория Йео вече над 10 години блести в световния оперен афиш и разнася славата на Школата Кабаиванска. Арена ди Верона, Залцбургския фестивал, Театро Реал в Мадрид, Театро Ла Фениче във Венеция, Театро Петруцели в Бари, Лирик опера в Чикаго са малка част от сцените на нейния успех. През 2024 и 2025 г. затвърждава звездния си статут със забележителни превъплъщения като Дездемона в оп. „Отело“ в Римската опера под диригентството на Даниел Орен, като Лейди Макбет в оп. „ Макбет“ в изключителната зала на Токийската филхармония под диригентството на Мюнг Вунг Чунг и като Мадалена де Коани в оп. „Андре Шение“ в Театро Реджо Торино, дирижирана от Андреа Батистони.

При всяка възможност Витория Йео се отзовава и на поканите от българските оперни театри. В Софийската опера и балет и на Античния театър в Пловдив тя е представила някои от коронните си роли – „Мадам Бътерфлай“ (2020, 2022), „Аида“ (2024) и „Адриана Лекуврьор (2025).

За своята маестра Витория казва: „Често ми повтаря: „Пей! Бъди артист!'

Бях притеснителна по характер и не можех да пея свободно, но тя ми вдъхва кураж с тези думи. Тя е велик артист на сцената и истински учител, който предава със сърце всичко, което знае, на учениците си.“

Мила Михова е участник в майсторските класове и стипендиант на фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ през 2019 и 2021 г. Сред най-успешните сценични образи на Мила Михова е Абигаиле в „Набуко“ от Верди. Дебютът е през 2022 г. в операта в Майнц, а през 2023 г. представя ролята на фестивала Opera Open в Пловдив, в Държавна опера Варна и отново в Майнц.

През 2024 г. и 2025 г. Мила Михова прави впечатляваща серия от дебюти в Софийската опера и балет, сред които Виолета в „Травиата“ и Алис Форд във „Фалстаф“ от Верди, Неда в „Палячи“ от Леонкавало. През септември 2024 г. Мила участва и в грандиозния галаконцерт в чест на 90-ия Рожден ден на Райна Кабаиванска в Античния театър в Пловдив. Развива богата концертна дейност и в Италия, Испания и Германия.

„Изчаквах точния момент, в който да се срещна с Маестра Кабаиванска, защото моето възхищение и огромно уважение към нея като артист, личност, вдъхновяваща фигура в оперното изкуство са толкова големи, че смятах, че трябва да съм постигнала определено професионално ниво, за да бъде тази среща радостна и за мен, и за нея. И мисля, че уцелих точния момент.“ Споделя Мила Михова.

Божидар Божкилов е най-обещаващият млад български бас. През 2022 г. и 2023 г. е избран от Райна Кабаиванска за участник в Международния майсторски клас в Нов български университет и печели стипендии от нейния дарителски фонд в НБУ. През 2022 г. е Колин в „Бохеми“ от Пучини в Софийската опера и балет, през 2023 г. участва в концертите „Serata Belcanto с артисти от Школата Кабаиванска“ в Академия Санта Чечилия в Рим и в Опера Бастий в Париж, през 2024 г. е Рамфис в „Аида“ в Софийската опера и балет. Спектаклите и концертите са част от проекта, иницииран от д-р Георги Текев, „Школата Кабаиванска на международната сцена“. Божидар Божкилов е солист и на други престижни сцени – Театро Реджо в Торино, Театро дел Маджо Музикале във Флоренция, Кралската опера в Мускат, Театро Ла Скала в Милано, както и в държавните опери в Пловдив, Варна и Стара Загора.

През октомври 2025 г. в София той ще се състезава в най-престижния световен оперен конкурс „Опералия“ с патрон Пласидо Доминго.

За работата с Райна Кабаиванска Божидар Божкилов казва: „За мен това беше една дългоочаквана среща. За пръв път бях в нейния клас на крехката 16-годишна възраст като слушател. В последствие, по време на обучението ми в музикалната академия в София, очаквах момента, в който бих могъл да се запиша в майсторския клас. И ето, той най-после дойде. Маестрата ни учи да вярваме повече в себе си след трудния период на ковид. Работим върху всяка ария с отношение към езика, драматургията, характеристиките на персонажа. Безкомпромисна е към грешки от всякакъв вид – интонационни, музикални, на произношението. Оперният свят винаги говори за нейната невероятна харизма, колко е зашеметяваща на сцената като присъствие и енергия. Присъствието на Маестра Кабаиванска сред нас - младите певци – ни кара да се стремим към по-високи музикални успехи.“

Хе Канг е сред най-младите попълнения на Школата „Кабаиванска“.

Баритонът от Южна Корея е трикратен стипендиант на фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ. Той има успешни дебюти в оперните театри в Парма, Флоренция, Пиенца, Римини и Модена. В Софийската опера и балет се изявява в оп. „Бохеми“ (2022), „Аида“ (2024) и „Адриана Лекуврьор“ (2025). През 2023 г. той печели голямата награда на най-престижния италиански оперен конкурс - „Вердиеви гласове“ в Бусето. През октомври 2025 г. Хе ще се състезава в най-престижния световен оперен конкурс „Опералия“ с патрон Пласидо Доминго и ще дебютира в две оперни заглавия – „Палячи“ и „Бал с маски“ в Театро дел Маджо във Флоренция.

„От Райна Кабаиванска научих, освен да пея, и толкова много други неща.

Благодарение на нагласата си тя ни учи да бъдем добри хора. Много съм щастлив, че мога да уча с нея“, споделя той.

Публиката на празничния Галаконцерт ще види за първи път специалното издание, посветено на 25-ия юбилей – Фотолетопис на историята на Международния майсторски клас на Райна Кабаиванска в НБУ с автор д-р Георги Текев.

Билети за Галаконцерта могат да бъдат закупени на касата на Софийската опера и балет, както и онлайн на:

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=69d5b63a-0a70215a-69d20cb9-3cecef8e64ba-3b97381e1a1b1216&q=1&e=d419472a-5cdf-4b56-8ab0-55c4ab967d00&u=https%3A%2F%2Fwww.operasofia.bg%2Frepertoire%2F912

Партньори на юбилейния XXV Международен майсторски клас са Софийската опера и балет, Столична община, Софийската филхармония, Държавна опера - Пловдив и Посолството на Италия в София, а на фонд „Райна Кабаиванска“ в НБУ - Фантастико груп – дългогодишен генерален спонсор и дарител, Метал Технолоджи Груп, Сами-М, Бараж Груп, Булстрад Виена Иншурънс Груп, Барбарела Лъкшъри, Инкофуудс, Крисчън ъф Рома, Ди Ес Аутомобилс. Медийни партньори са Нова броудкастинг груп и Икономедия.

Албум, филм и опера за юбилея

По инициатива на д-р Георги Текев в отбелязването на юбилея се включват още: специална прожекция на документалния филм „Кабаиванска: Сезон XXI век“ (септември 2025 г.); премиера на художествения албум RAINA DIVA (декември 2025 г.); гостуване на изложбата RAINA L’ULTIMA DIVA от проекта „Моите будители“ на Фантастико груп в двореца Сфорца – Чезарини“ в Рим (февруари 2026 г.); Галаконцерт на Школата Кабаиванска в зала „България“ (май 2026 г.); оперни спектакли на „Селска чест“ и „Палячи“ в Софийската опера и балет с участието на звезди от майсторските класове (юни и юли 2026 г.).

