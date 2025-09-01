Подробно търсене

Йоана Димитрова
Добри са условията за туризъм в горския пояс на планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК
Снимка: Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин/Архив
София,  
01.09.2025 10:25
 (БТА)

Добри са условията за туризъм в горския пояс и по-ниските части на планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Във високите части е мъгливо и ветровито, а температурите са между 10 и 12 градуса.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Стара планина, където на изолирани места ще превали, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 14°.

 

