УЗФ обявява продължаващ прием за бакалавърските си програми за 2025/2026 година

Университетът по застраховане и финанси (УЗФ) обявява продължаващ прием за обучение в своите бакалавърски програми през месец септември за всички желаещи да стартират своето обучение през академичната 2025/2026 година.

Кандидат-студентите имат възможност да избират между едни от най-актуалните специалности в сферата на икономиката, бизнеса и финансите: „Информационни технологии и бизнес мениджмънт“, „Бизнес стратегии и управление на проекти“, „Финанси и международен бизнес“, „Мениджмънт, маркетинг и дигитален бизнес“, „Бизнес психология и човешки ресурси“, „Счетоводство и одит“ (акредитирана от ACCA), както и „Застраховане и осигуряване“ и „Бизнес мениджмънт и маркетинг“ с преподаване на английски език. Програмите се предлагат в редовна и дистанционна форма.

УЗФ е утвърден лидер в практико-ориентираното обучение в страната, с акцент върху силната връзка между висшето образование и бизнеса. Университетът си партнира с водещи компании в областта на финансите, застраховането и технологиите, като предоставя на студентите реални възможности за стажове и професионално развитие още по време на обучението.

През последните години завършилите университета се нареждат сред най-високоплатените млади специалисти в страната. Според рейтинговата система на МОН за 2024 г. средният им облагаем доход достига 3518 лв. Успехът се дължи на активното включване на студентите в практики и проекти още след първи курс, което осигурява ранна и стабилна професионална реализация.

Възможностите студентите на УЗФ да придобият втора диплома от престижния германски университет Coburg University of Applied Sciences and Arts, а така също и магистърска диплома при преференциални условия от италианския университет Luiss Guido Carli University, остават отворени и през новата академична година. Партньорството между институциите отваря нови хоризонти за съвместни учебни програми, научни изследвания, проектна дейност и академичен обмен на преподаватели, който ще обогати студентското обучение с международен опит и практики.

Силният академичен състав е ключов фактор за успеха на УЗФ. През 2023 и 2024 година към екипа се присъединиха проф. Ричард Вернер, световноизвестен икономист и сър Греъм Уотсън, доказан експерт с международен опит, което допълнително засилва академичния престиж и качеството на обучението. През новата академична година съставът ще бъде допълнен с още изтъкнати преподаватели и експерти от България и чужбина.

Кандидатстването в бакалавърските програми е възможно както онлайн, така и на място в университета. Подробна информация за всички специалности, както и възможностите за гъвкаво плащане на семестриалните такси е достъпна на сайта на УЗФ - www.vuzf.bg.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Университета по застраховане и финанси)