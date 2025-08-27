Баскетболният Левски започна подготовка за новия сезон с 13 състезатели

Отборът на Левски вече стартира с баскетболните занимания преди началото на сезон 2025/2026. Общо 13 състезатели се подготвят със "сините", като 11 от тях със сигурност ще са част от състава за предстоящия сезон.

Златин Георгиев е новият капитан на отбора, а другият опитен играч в състава е Димитър Маринчешки. Националният гард Лъчезар Димитров остава в Левски, а подготовка от миналогодишния състав водят още Марио Боянов, Момчил Кадиев, Максим Бочев, Александър Александров и Андон Вачев.

От школата на Левски започнаха тренировки с мъжете - Георги Георгиев, Никола Цоков и Симеон Стоименов. С Левски започнаха още Владимир Нанкински, Спас Николов и Дамян Николов, за които тепърва ще се реши дали ще останат за сезона.

Левски ще изиграе пет контроли по време на подготовката. Първата е планирана за 13 септември, когато "сините" ще приемат състава на Шумен. След това предстои домакинство на Локомотив Пловдив, което ще бъде на 21 септември. Отборът от София ще продължи с проверките на 24 септември, като тогава ще има визита на Миньор 2015. "Сините" ще участват и на турнир в Пловдив, който ще се проведе на 27 и 28 септември.