Подробно търсене

Баскетболният Левски започна подготовка за новия сезон с 13 състезатели

Кремена Младенова
Баскетболният Левски започна подготовка за новия сезон с 13 състезатели
Баскетболният Левски започна подготовка за новия сезон с 13 състезатели
снимка БК Левски
София,  
27.08.2025 18:34
 (БТА)

Отборът на Левски вече стартира с баскетболните занимания преди началото на сезон 2025/2026. Общо 13 състезатели се подготвят със "сините", като 11 от тях със сигурност ще са част от състава за предстоящия сезон.

Златин Георгиев е новият капитан на отбора, а другият опитен играч в състава е Димитър Маринчешки. Националният гард Лъчезар Димитров остава в Левски, а подготовка от миналогодишния състав водят още Марио Боянов, Момчил Кадиев, Максим Бочев, Александър Александров и Андон Вачев.

От школата на Левски започнаха тренировки с мъжете - Георги Георгиев, Никола Цоков и Симеон Стоименов. С Левски започнаха още Владимир Нанкински, Спас Николов и Дамян Николов, за които тепърва ще се реши дали ще останат за сезона.

Левски ще изиграе пет контроли по време на подготовката. Първата е планирана за 13 септември, когато "сините" ще приемат състава на Шумен. След това предстои домакинство на Локомотив Пловдив, което ще бъде на 21 септември. Отборът от София ще продължи с проверките на 24 септември, като тогава ще има визита на Миньор 2015. "Сините" ще участват и на турнир в Пловдив, който ще се проведе на 27 и 28 септември.

/КМ/

Свързани новини

27.08.2025 18:52

40-годишният Златин Георгиев и 14-годишият Симеон Стоименов от БК Левски: "Имаме самочувствие да се изправим срещу другите отбори"

Новият капитан на баскетболния Левски Златин Георгиев заяви преди първата тренировка на тима за новия сезон 2025/2026 в зала "Триадица" в София, че се чувства добре и смята, че има още какво да даде на отбора
08.08.2025 12:54

Константин Папазов след жребия в НБЛ: "Левски със сигурност ще бъде най-приятният отбор за гледане"

Баскетболният Левски ще започне с гостуване на Спартак Плевен новия сезон 2025/2026 в Националната баскетболна лига (НБЛ), а старши треньорът Константин Папазов коментира, че на "сините" ще им бъде трудно срещу всички противници, но ще се борят

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:58 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация