Михаил Антонио напусна Уест Хям, след като договорът му не беше подновен в края на миналия сезон, съобщиха от клуба от Висшата английска лига в четвъртък.

35-годишният футболист претърпя тежък пътен инцидент през декември, когато колата му се удари в дърво на път за вкъщи след тренировка. Антонио счупи бедрената си кост на четири места и повече не игра за лондончани.

Националът на Ямайка се присъедини към "чуковете" от Нотингам Форест през 2015 година и записа 323 участия, отбелязвайки 83 гола, за да стане водещият реализатор на Уест Хям във Висшата лига за всички времена.

"Михаил винаги ще бъде много обичан и уважаван член на семейството на Уест Хям Юнайтед. Клубът ще продължи да го подкрепя и съдейства в продължаващата му рехабилитация, предлагайки му достъп до тренировки, съоръжения и медицински грижи, ако е необходимо. Той винаги ще има специално място в нашата 130-годишна история", се казва в изявление на лондонския клуб.

Антонио помогна на Уест Хем да спечели Лига Европа преди два сезона, слагайки край на 43-годишното чакане на клуба за голям трофей.

Антонио направи завръщане на терена през юни, включвайки се като резерва за Ямайка в мач от КОНКАКАФ Голд Къп срещу Гватемала.

"Чуковете" привлякоха Калъм Уилсън преди близо седмица.

Уест Хем започва сезона във Висшата лига на 16 август срещу новака в елита Съндърланд.