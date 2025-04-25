Локомотив (София) надви Крумовград в българското първенство по футбол

Първенство на България по футбол, мач от 31-ия кръг на efbet Лига между отборите на Локомотив 1929 (София) и Крумовград: Локомотив 1929 (София) - Крумовград - 3:0 (3:0)голмайстори: 1:0 Светослав Диков 2, 2:0 Патрик-Габриел Галчев 25, 3:0