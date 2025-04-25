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Локомотив (София) надви Крумовград в българското първенство по футбол

Ивайло Георгиев
Локомотив (София) надви Крумовград в българското първенство по футбол
Локомотив (София) надви Крумовград в българското първенство по футбол
БТА, София (25 април 2025) Футболна среща между отборите на „Локомотив“ София и „Крумовград“ се провежда на стадиона в кв. „Надежда“. Срещата е от плейофите на efbet Лига. Снимка: Благой Кирилов/БТА (ЛФ)
София,  
25.04.2025 21:53
 (БТА) 
Мачове от 31-ия кръг в Първа футболна лига:

Локомотив София - Крумовград        - 3:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Светослав Диков 2, 2:0 Патрик-Габриел Галчев 25, 3:0 Светослав Диков 38
червен картон: Иманьол Алонсо 67 (Крумовград)

Славия - Хебър                      - 3:2 (3:2)
голмайстори: 1:0 Чунг До 8, 2:0 Денислав Александров 14, 2:1 Янис Гермуш 24, 3:1 Роберто Райчев 26, 3:2 Душан Вукович 38

събота:
Спарта Варна - ЦСКА-София
Левски - Арда Кърджали

неделя:
Ботев Пловдив - Берое
Лудогорец - Черно море

понеделник:
Септември София - Локомотив Пловдив
ЦСКА 1948 - Ботев Враца

временно класиране:
 1. Лудогорец        30  24  4   2  62:14   76 точки
 2. Левски           30  19  5   6  55:25   62
 3. Арда             30  15  8   7  49:33   53 
 4. Черно море       30  14 11   5  41:25   53
 - - - - - - - - - - - 
 5. Ботев (Пд)       30  14  7   9  32:31   49
 6. Спартак (Вн)     30  14  6  10  39:38   48
 7. ЦСКА-София       30  13  8   9  40:27   47
 8. Берое            30  12  5  12  34:29   42
 - - - - - - - - - - -
 9. Славия           31  13  6  12  46:44   45  
10. ЦСКА 1948        30   8 10  12  38:44   34 
11. Септември        30  10  3  17  32:47   33
12. Локомотив (Сф)   31   9  6  16  32:49   33
13. Крумовград       31   7  9  15  16:34   30 
14. Локомотив (Пд)   30   7  7  16  27:40   28
15. Ботев (Вр)       30   5  6  19  24:57   21
16. Хебър            31   3  8  20  25:55   17 

/ИК/

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25.04.2025 21:57

Светослав Диков отбеляза два гола за победа на Локомотив (София) срещу Крумовград, "железничарите" поведоха с три точки на 12-ото място в efbet Лига

Първенство на България по футбол, мач от 31-ия кръг на efbet Лига между отборите на Локомотив 1929 (София) и Крумовград: Локомотив 1929 (София) - Крумовград         - 3:0 (3:0)голмайстори: 1:0 Светослав Диков 2, 2:0 Патрик-Габриел Галчев 25, 3:0

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