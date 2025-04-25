Локомотив (София) надви Крумовград в българското първенство по футбол

Мачове от 31-ия кръг в Първа футболна лига:
Локомотив София - Крумовград - 3:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Светослав Диков 2, 2:0 Патрик-Габриел Галчев 25, 3:0 Светослав Диков 38
червен картон: Иманьол Алонсо 67 (Крумовград)
Славия - Хебър - 3:2 (3:2)
голмайстори: 1:0 Чунг До 8, 2:0 Денислав Александров 14, 2:1 Янис Гермуш 24, 3:1 Роберто Райчев 26, 3:2 Душан Вукович 38
събота:
Спарта Варна - ЦСКА-София
Левски - Арда Кърджали
неделя:
Ботев Пловдив - Берое
Лудогорец - Черно море
понеделник:
Септември София - Локомотив Пловдив
ЦСКА 1948 - Ботев Враца
временно класиране:
1. Лудогорец 30 24 4 2 62:14 76 точки
2. Левски 30 19 5 6 55:25 62
3. Арда 30 15 8 7 49:33 53
4. Черно море 30 14 11 5 41:25 53
- - - - - - - - - - -
5. Ботев (Пд) 30 14 7 9 32:31 49
6. Спартак (Вн) 30 14 6 10 39:38 48
7. ЦСКА-София 30 13 8 9 40:27 47
8. Берое 30 12 5 12 34:29 42
- - - - - - - - - - -
9. Славия 31 13 6 12 46:44 45
10. ЦСКА 1948 30 8 10 12 38:44 34
11. Септември 30 10 3 17 32:47 33
12. Локомотив (Сф) 31 9 6 16 32:49 33
13. Крумовград 31 7 9 15 16:34 30
14. Локомотив (Пд) 30 7 7 16 27:40 28
15. Ботев (Вр) 30 5 6 19 24:57 21
16. Хебър 31 3 8 20 25:55 17
/ИК/