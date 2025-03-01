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Локомотив София победи Крумовград и го изпревари в класирането в Първа лига

Георги Крумов
Локомотив София победи Крумовград и го изпревари в класирането в Първа лига
Локомотив София победи Крумовград и го изпревари в класирането в Първа лига
Локомотив София / снимка: Минко Чернев/БТА (АК)
Пловдив,  
01.03.2025 13:56
 (БТА) 
Срещи от 23-тия кръг на футболното първенство на България, Първа лига:

Крумовград - Локомотив София - 0:2 (0:2)
голмайстори: 0:1 Спас Делев 29, 0:2 Диого Тейшейра 43

по-късно днес:
Локомотив Пловдив - Ботев Враца
Спартак Варна - Берое

в неделя:
ЦСКА-София - Левски
Хебър Пазарджик - Черно море

в понеделник:
Арда Кърджали - ЦСКА 1948
Славия - Ботев Пловдив
Лудогорец - Септември София

временно класиране:
 1. Лудогорец        22  18  3   1  47:10   57 точки
 2. Левски           22  16  1   5  43:16   49
 3. Черно море       22  12  6   4  33:15   42
 4. Ботев (Пд)       22  13  2   7  23:19   41
 5. Арда             22  10  6   6  28:27   36
 6. Спартак (Вн)     22  10  5   7  28:27   35
 7. Берое            22  10  4   8  26:19   34
 8. ЦСКА             22   9  5   8  30:22   32
 9. Славия           22   8  4  10  25:27   28  
10. Септември        22   8  2  12  21:31   26
11. ЦСКА 1948        22   5 10   7  25:31   25  
12. Локомотив (Сф)   23   6  5  12  21:35   23
13. Крумовград       23   5  7  11  13:22   22
14. Локомотив (Пд)   22   5  5  12  23:33   20
15. Ботев (Вр)       22   3  4  15  17:46   13
16. Хебър            22   1  7  14  17:39   10

/ГК/

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