Локомотив София победи Крумовград и го изпревари в класирането в Първа лига

Срещи от 23-тия кръг на футболното първенство на България, Първа лига: Крумовград - Локомотив София - 0:2 (0:2) голмайстори: 0:1 Спас Делев 29, 0:2 Диого Тейшейра 43 по-късно днес: Локомотив Пловдив - Ботев Враца Спартак Варна - Берое в неделя: ЦСКА-София - Левски Хебър Пазарджик - Черно море в понеделник: Арда Кърджали - ЦСКА 1948 Славия - Ботев Пловдив Лудогорец - Септември София временно класиране: 1. Лудогорец 22 18 3 1 47:10 57 точки 2. Левски 22 16 1 5 43:16 49 3. Черно море 22 12 6 4 33:15 42 4. Ботев (Пд) 22 13 2 7 23:19 41 5. Арда 22 10 6 6 28:27 36 6. Спартак (Вн) 22 10 5 7 28:27 35 7. Берое 22 10 4 8 26:19 34 8. ЦСКА 22 9 5 8 30:22 32 9. Славия 22 8 4 10 25:27 28 10. Септември 22 8 2 12 21:31 26 11. ЦСКА 1948 22 5 10 7 25:31 25 12. Локомотив (Сф) 23 6 5 12 21:35 23 13. Крумовград 23 5 7 11 13:22 22 14. Локомотив (Пд) 22 5 5 12 23:33 20 15. Ботев (Вр) 22 3 4 15 17:46 13 16. Хебър 22 1 7 14 17:39 10