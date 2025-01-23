Тотнъм и ФКСБ постигнаха важни победи в битката за местата в топ 8 в Лига Европа

Мачове от седмия кръг в Лига Европа: АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Рома (Италия) 1:0 Будьо/Глимт (Норвегия) - Макаби Тел Авив (Израел) 3:1 Порто (Португалия) - Олимпиакос (Гърция) 0:1 Фенербахче (Турция) - Олимпик Лион (Франция) 0:0 Хофенхайм (Германия) - Тотнъм (Англия) 2:3 Малмьо (Швеция) - Твенте (Нидерландия) 2:3 Виктория Пилзен (Челхия) - Андерлехт (Белгия) 2:0 Карабах (Азербайджан) - ФКСБ (Румъния) 2:3 по-късно днес: Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Ференцварош (Унгария) Елфсборг (Швеция) - Ница (Франция) Лацио (Италия) - Реал Сосиедад (Испания) Лудогорец (България) - Мидтиланд (Дания) Манчестър Юнайтед (Англия) - Рейнджърс (Шотландия) ПАОК Солун (Гърция) - Славия Прага (Чехия) РФС (Латвия) - Аякс (Нидерландия) Роял Юнион Сен-Жилоаз (Белгия) - Спортинг Брага (Португалия) от сряда: Бешикташ (Турция) - Атлетик Билбао (Испания) 4:1 от вторник: Галатасарай (Турция) - Динамо Киев (Украйна) Класиране: М ГР Т 1. Лацио 6 +11 16 2. Атлетик Билбао 7 +6 16 3. Олимпик Лион 7 +8 14 4. Тотнъм 7 +5 14 5. Андерлехт 7 +3 14 6. ФКСБ 7 +3 14 7. Галатасарай 7 +4 13 8. Айнтрахт Франкфурт 6 +4 13

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9. Будьо/Глимт 7 +3 13 10. Манчестър Юнайтед 6 +4 12 11. Виктория Пилзен 7 +3 12 12. Олимпиакос 7 +3 12 13. Рейнджърс 6 +6 11 14. АЗ Алкмаар 7 +1 11 15. Аякс 6 +8 10 16. Реал Сосиедад 6 +4 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32. Лудогорец 6 -5 3