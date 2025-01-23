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Тотнъм и ФКСБ постигнаха важни победи в битката за местата в топ 8 в Лига Европа

Георги Крумов
Тотнъм и ФКСБ постигнаха важни победи в битката за местата в топ 8 в Лига Европа
Тотнъм и ФКСБ постигнаха важни победи в битката за местата в топ 8 в Лига Европа
снимка: АП/Michael Probst
Зийнсхайм,  
23.01.2025 22:00
 (БТА) 
Мачове от седмия кръг в Лига Европа: 

АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Рома (Италия)                        1:0                      
Будьо/Глимт (Норвегия) - Макаби Тел Авив (Израел)               3:1 
Порто (Португалия) - Олимпиакос (Гърция)                        0:1
Фенербахче (Турция) - Олимпик Лион (Франция)                    0:0
Хофенхайм (Германия) - Тотнъм (Англия)                          2:3
Малмьо (Швеция) - Твенте (Нидерландия)                          2:3
Виктория Пилзен (Челхия) - Андерлехт (Белгия)                   2:0
Карабах (Азербайджан) - ФКСБ (Румъния)                          2:3

по-късно днес:
Айнтрахт Франкфурт (Германия) - Ференцварош (Унгария)
Елфсборг (Швеция) - Ница (Франция)
Лацио (Италия) - Реал Сосиедад (Испания)
Лудогорец (България) - Мидтиланд (Дания)
Манчестър Юнайтед (Англия) - Рейнджърс (Шотландия)
ПАОК Солун (Гърция) - Славия Прага (Чехия)
РФС (Латвия) - Аякс (Нидерландия)
Роял Юнион Сен-Жилоаз (Белгия) - Спортинг Брага (Португалия)

от сряда:
Бешикташ (Турция) - Атлетик Билбао (Испания)                    4:1

от вторник:
Галатасарай (Турция) - Динамо Киев (Украйна)

Класиране:
                            М   ГР  Т
 1. Лацио                   6   +11 16    
 2. Атлетик Билбао          7   +6  16
 3. Олимпик Лион            7   +8  14
 4. Тотнъм                  7   +5  14 
 5. Андерлехт               7   +3  14
 6. ФКСБ                    7   +3  14
 7. Галатасарай             7   +4  13
 8. Айнтрахт Франкфурт      6   +4  13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 9. Будьо/Глимт             7   +3  13  
10. Манчестър Юнайтед       6   +4  12
11. Виктория Пилзен         7   +3  12
12. Олимпиакос              7   +3  12
13. Рейнджърс               6   +6  11
14. АЗ Алкмаар              7   +1  11
15. Аякс                    6   +8  10
16. Реал Сосиедад           6   +4  10
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
32. Лудогорец               6   -5   3

/ГК/

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