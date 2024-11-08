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По три мача на Миньор, Пирин (Бл) и Монтана ще бъдат излъчени в телевизионния ефир в последните кръгове на Втора лига

Атанас Василев
По три мача на Миньор, Пирин (Бл) и Монтана ще бъдат излъчени в телевизионния ефир в последните кръгове на Втора лига
По три мача на Миньор, Пирин (Бл) и Монтана ще бъдат излъчени в телевизионния ефир в последните кръгове на Втора лига
Привържениците на футбола ще могат да гледат по телевизията два мача на Пирин (Благоевград) във Втора професионална лига.Снимка: Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов (БТ)
София,  
08.11.2024 19:50
 (БТА)

По два мача на Миньор (Перник), Пирин (Благоевград) и Монтана ще бъдат излъчвани в ефира в кръговете до края на есенния дял на първенството във Втора лига. БФС обяви днес програмата за втория ешелон, като всеки кръг е разтеглен в два или три дни.

Спортно-техническата комисия на БФС утвърди предложената 
програма на Втора професионална футболна лига 
от 17-ти до 21-ви кръг, както следва:

ХVII кръг – основен час 14.30

16.11 /събота/
Миньор Пк   -   Пирин Бл      14.15       Диема спорт
Беласица    -   Янтра Гб      14.30
Струмска слава - Монтана      14.30
Ботев Пд II - Лудогорец II    14.30
Етър ВТ     -  Несебър        14.30
Марек       - Спартак Пл      14.30
Дунав Рс    - Cпортист Своге  14.30
Литекс      - Добруджа        14.30

17.11/неделя/
Локомотив ГО - ЦСКА-София II  17.00

18.11/понеделник/
ЦСКА 1948 II - Фратрия Вн     14.30

ХVIII кръг – основен час 14.30
22.11 /петък/
Пирин Бл    -  Добруджа       14.15     Диема спорт

23.11 /събота/
Спортист Своге - Литекс       14.30
Фратрия Вн   - Дунав Рс       14.30
Спартак Пл   - Локомотив ГО   14.30
Несебър      - Марек          14.30
Янтра Гб     - Струмска слава 14.30
Миньор Пк    - Беласица       14.30

24.11 /неделя/
Монтана     - Ботев Пд II    14.30

25.11/понеделник
Лудогорец II - Етър ВТ       14.30
ЦСКА-София II - ЦСКА 1948 II 14.30

ХIХ кръг – основен час 14.00
29.11/петък/
Етър ВТ     - Монтана 1921   12.00       Диема спорт
Ботев Пд II - Янтра Гб       14.00

30.11 /събота/
Струмска слава - Миньор Пк   14.00
ЦСКА 1948 II - Спартак Пл    14.00
Беласица     - Пирин Бл      14.00
Марек        - Лудогорец II  14.00
Литекс       - Фратрия Вн    14.00
Добруджа     - Спортист Своге 14.00
Локомотив ГО - Несебър       17.00

01.12 /неделя/
Дунав Рс    - ЦСКА-София II  14.00

Декември
ХХ кръг – основен час 14.00
04.12 /сряда/
Добруджа    - Фратрия Вн     14.00
Литекс      - ЦСКА-София II  14.00
ЦСКА 1948 II (Сф) - Несебър  14.00
Ботев Пд II - Миньор Пк      14.00
Струмска слава - Беласица    14.00
Етър ВТ - Янтра Гб           17.30
Пирин Бл - Спортист Своге    17.30

05.12/четвъртък/
Марек   - Монтана 1921       12.15   Диема спорт
Локомотив ГО - Лудогорец II  17.00
Дунав Рс  - Спартак Пл       17.30

ХХI кръг – основен час 14.00
08.12 /неделя/
Струмска слава - Пирин Бл   14.00
Янтра Гб - Марек            14.00
Монтана -  Локомотив ГО     14.00
Несебър -  Дунав Рс         14.00
Спартак Пл - Литекс         14.00
ЦСКА-София II - Добруджа    14.00
Фратрия Вн - Спортист Своге 14.00

09.12 /понеделник/
Миньор Пк   -   Етър ВТ     12.15   Диема спорт
Беласица    -   Ботев Пд II 14.00
Лудогорец II - ЦСКА 1948 II (Сф) 14.00

БФС си запазва правото на промени в програмата.

/АВ/

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