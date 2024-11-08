По три мача на Миньор, Пирин (Бл) и Монтана ще бъдат излъчени в телевизионния ефир в последните кръгове на Втора лига

По два мача на Миньор (Перник), Пирин (Благоевград) и Монтана ще бъдат излъчвани в ефира в кръговете до края на есенния дял на първенството във Втора лига. БФС обяви днес програмата за втория ешелон, като всеки кръг е разтеглен в два или три дни.

Спортно-техническата комисия на БФС утвърди предложената

програма на Втора професионална футболна лига

от 17-ти до 21-ви кръг, както следва: ХVII кръг – основен час 14.30 16.11 /събота/ Миньор Пк - Пирин Бл 14.15 Диема спорт Беласица - Янтра Гб 14.30 Струмска слава - Монтана 14.30 Ботев Пд II - Лудогорец II 14.30 Етър ВТ - Несебър 14.30 Марек - Спартак Пл 14.30 Дунав Рс - Cпортист Своге 14.30 Литекс - Добруджа 14.30 17.11/неделя/ Локомотив ГО - ЦСКА-София II 17.00 18.11/понеделник/ ЦСКА 1948 II - Фратрия Вн 14.30 ХVIII кръг – основен час 14.30 22.11 /петък/ Пирин Бл - Добруджа 14.15 Диема спорт 23.11 /събота/ Спортист Своге - Литекс 14.30 Фратрия Вн - Дунав Рс 14.30 Спартак Пл - Локомотив ГО 14.30 Несебър - Марек 14.30 Янтра Гб - Струмска слава 14.30 Миньор Пк - Беласица 14.30 24.11 /неделя/ Монтана - Ботев Пд II 14.30 25.11/понеделник Лудогорец II - Етър ВТ 14.30 ЦСКА-София II - ЦСКА 1948 II 14.30 ХIХ кръг – основен час 14.00 29.11/петък/ Етър ВТ - Монтана 1921 12.00 Диема спорт Ботев Пд II - Янтра Гб 14.00 30.11 /събота/ Струмска слава - Миньор Пк 14.00 ЦСКА 1948 II - Спартак Пл 14.00 Беласица - Пирин Бл 14.00 Марек - Лудогорец II 14.00 Литекс - Фратрия Вн 14.00 Добруджа - Спортист Своге 14.00 Локомотив ГО - Несебър 17.00 01.12 /неделя/ Дунав Рс - ЦСКА-София II 14.00 Декември ХХ кръг – основен час 14.00 04.12 /сряда/ Добруджа - Фратрия Вн 14.00 Литекс - ЦСКА-София II 14.00 ЦСКА 1948 II (Сф) - Несебър 14.00 Ботев Пд II - Миньор Пк 14.00 Струмска слава - Беласица 14.00 Етър ВТ - Янтра Гб 17.30 Пирин Бл - Спортист Своге 17.30 05.12/четвъртък/ Марек - Монтана 1921 12.15 Диема спорт Локомотив ГО - Лудогорец II 17.00 Дунав Рс - Спартак Пл 17.30 ХХI кръг – основен час 14.00 08.12 /неделя/ Струмска слава - Пирин Бл 14.00 Янтра Гб - Марек 14.00 Монтана - Локомотив ГО 14.00 Несебър - Дунав Рс 14.00 Спартак Пл - Литекс 14.00 ЦСКА-София II - Добруджа 14.00 Фратрия Вн - Спортист Своге 14.00 09.12 /понеделник/ Миньор Пк - Етър ВТ 12.15 Диема спорт Беласица - Ботев Пд II 14.00 Лудогорец II - ЦСКА 1948 II (Сф) 14.00 БФС си запазва правото на промени в програмата.