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Дублиращите отбори на Ботев (Пловдив) и Лудогорец (Разград) постигнаха втори победи във Втора лига

Атанас Василев
Дублиращите отбори на Ботев (Пловдив) и Лудогорец (Разград) постигнаха втори победи във Втора лига
Дублиращите отбори на Ботев (Пловдив) и Лудогорец (Разград) постигнаха втори победи във Втора лига
Лудогорец II (в зелено) постигна втора победа през сезона. Снимка: БТА
София,  
29.07.2024 20:35
 (БТА)

Ботев (Пловдив) II постигна втора победа от началото на първенството във Втора лига, след като се наложи с 1:0 над Беласица (Петрич). Единственото попадение вкара пристигналият от Септември (Сф) Борислав Маринов, който се разписа в 71-ата минута.

В другата среща от днес Лудогорец II се наложи на стадиона в Бистрица над ЦСКА 1948 с 2:1. Трите попадения паднаха в първите 15 минути като Раи Насимиенто откри за гостите в 4-ата, а след две Хюсеин Кельовлуев удвои. Крайното 1:2 оформи внукът на естрадната легенда Маргарита Хранова – Кристиян Бойчев, който беше точен в 16-ата минута.

И двата отбора, които спечелиха днес, продължават с пълен актив и се изравниха с лидера от вчера Дунав (Русе).

Първенство на България по футбол, срещи от втория кръг на Втора лига по футбол:
Ботев Пд II - Беласица Петрич      - 1:0 (0:0)
голмайстор: Борислав Маринов 71

ЦСКА 1948 II - Лудогорец II        - 1:2 (1:2) 

от неделя:
Марек Дупница - Янтра Габрово       - 1:1(0:1)
голмайстори: 0:1 Тони Иванов 38, 1:1 Александър Аспарухов 83
   
Добруджа Добрич - ЦСКА-София II    - 4:0 (0:0)
Голмайстори: Ангел Ангелов 52, Лукас Кардозо 72, Джорджио Димитров 77, Лукас Кардозо 90+2

от събота:
Спортист Своге - СФК Фратрия        - 0:1
ФК Ловеч - ОФК Спартак Плевен       - 0:1
Пирин Благоевград - Струмска слава  - 1:1
Етър ВТ - Миньор                    - 1:1
Дунав Русе - СОФК Несебър           - 2:0

във вторник:
Локомотив Горна Оряховица - Монтана  

                           Класиране:                    
 1. Дунав (Русе)                        2    2   0   0    7:2     6       
 8. Лудогорец 1945 II (Разград)         2    2   0   0    4:1     6      
 9. Ботев II (Пловдив)                  2    2   0   0    3:1     6
 2. Добруджа (Добрич)                   2    1   1   0    5:1     4
 3. Етър (Велико Търново)               2    1   1   0    3:2     4 
 4. Пирин (Благоевград)                 2    1   1   0    2:1     4 
  . Фратрия (Бенковски, обл.Варна)      2    1   1   0    2:1     4    
 6. Спартак (Плевен)                    2    1   0   1    3:5     3        
 7. Беласица (Петрич)                   2    1   0   1    3:1     3        
10. Несебър                             2    1   0   1    2:3     3
11. Ловеч                               2    1   0   1    1:1     3   
12. Марек (Дупница)                     2    0   2   0    1:1     2     
  . Монтана                             1    0   1   0    0:0     1
14. Миньор (Перник)                     2    0   1   1    2:3     1
  . Янтра 2019 (Габрово)                2    0   1   1    2:3     1
16. Струмска слава (Радомир)            2    0   1   1    1:4     1       
17. ФК ЦСКА 1948 II (София)             2    0   0   2    1:3     0
18. ЦСКА II (София)                     2    0   0   2    0:5     0
19. Локомотив (Горна Оряховица)         1    0   0   1    0:2     0
  . Спортист 2009 (Своге)               2    0   0   2    0:2     0

/АВ/

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