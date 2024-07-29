Дублиращите отбори на Ботев (Пловдив) и Лудогорец (Разград) постигнаха втори победи във Втора лига

Ботев (Пловдив) II постигна втора победа от началото на първенството във Втора лига, след като се наложи с 1:0 над Беласица (Петрич). Единственото попадение вкара пристигналият от Септември (Сф) Борислав Маринов, който се разписа в 71-ата минута.

В другата среща от днес Лудогорец II се наложи на стадиона в Бистрица над ЦСКА 1948 с 2:1. Трите попадения паднаха в първите 15 минути като Раи Насимиенто откри за гостите в 4-ата, а след две Хюсеин Кельовлуев удвои. Крайното 1:2 оформи внукът на естрадната легенда Маргарита Хранова – Кристиян Бойчев, който беше точен в 16-ата минута.

И двата отбора, които спечелиха днес, продължават с пълен актив и се изравниха с лидера от вчера Дунав (Русе).

Първенство на България по футбол, срещи от втория кръг на Втора лига по футбол: Ботев Пд II - Беласица Петрич - 1:0 (0:0)

голмайстор: Борислав Маринов 71



ЦСКА 1948 II - Лудогорец II - 1:2 (1:2) от неделя: Марек Дупница - Янтра Габрово - 1:1(0:1) голмайстори: 0:1 Тони Иванов 38, 1:1 Александър Аспарухов 83 Добруджа Добрич - ЦСКА-София II - 4:0 (0:0) Голмайстори: Ангел Ангелов 52, Лукас Кардозо 72, Джорджио Димитров 77, Лукас Кардозо 90+2 от събота: Спортист Своге - СФК Фратрия - 0:1 ФК Ловеч - ОФК Спартак Плевен - 0:1 Пирин Благоевград - Струмска слава - 1:1 Етър ВТ - Миньор - 1:1 Дунав Русе - СОФК Несебър - 2:0 във вторник: Локомотив Горна Оряховица - Монтана Класиране: 1. Дунав (Русе) 2 2 0 0 7:2 6 8. Лудогорец 1945 II (Разград) 2 2 0 0 4:1 6 9. Ботев II (Пловдив) 2 2 0 0 3:1 6 2. Добруджа (Добрич) 2 1 1 0 5:1 4 3. Етър (Велико Търново) 2 1 1 0 3:2 4 4. Пирин (Благоевград) 2 1 1 0 2:1 4 . Фратрия (Бенковски, обл.Варна) 2 1 1 0 2:1 4 6. Спартак (Плевен) 2 1 0 1 3:5 3 7. Беласица (Петрич) 2 1 0 1 3:1 3 10. Несебър 2 1 0 1 2:3 3 11. Ловеч 2 1 0 1 1:1 3 12. Марек (Дупница) 2 0 2 0 1:1 2 . Монтана 1 0 1 0 0:0 1 14. Миньор (Перник) 2 0 1 1 2:3 1 . Янтра 2019 (Габрово) 2 0 1 1 2:3 1 16. Струмска слава (Радомир) 2 0 1 1 1:4 1 17. ФК ЦСКА 1948 II (София) 2 0 0 2 1:3 0 18. ЦСКА II (София) 2 0 0 2 0:5 0 19. Локомотив (Горна Оряховица) 1 0 0 1 0:2 0 . Спортист 2009 (Своге) 2 0 0 2 0:2 0