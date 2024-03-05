Радослав Гидженов назначен за главен съдия на двубоя между Янтра и Добруджа във Втора лига

Съдийски назначения за срещите от 24-ти кръг във Втора лига:

8 март 2024 г., петък, 15:30 ч.

ФК Марек 1915 - Спартак 1918

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Венелин Павлов Иванов

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Владимир Йорданов Владимиров



9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - Дунав Русе

ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Стоян Иванов Стоянов

4-ТИ: Иво Димитров Исаев

СН: Пламен Божидаров Мехлемов



9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ПФК Септември Сф

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Борис Димитров Борисов



9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

ОФК Янтра 2019 - ПФК Добруджа 1919

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

СН: Милко Петков Николов



9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

Спортист 2009 - ФК Струмска слава 1927

ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Атанас Димитров Пилатов

4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов

СН: Иво Величков Боев



9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

ОФК Спартак Пл - ФК Черноморец Балчик

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Асен Йорданов Николов



9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 II - ФК Литекс Ловеч

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Петър Николаев Михов

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Живко Герганов Недялков



9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.

ОФК Беласица - ПФК Марица 1921

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

СН: Стефан Спасов Иванов



10 март 2024 г., неделя, 15:30 ч.

ЦСКА 1948 II - ПФК Монтана 1921

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Цветан Георгиев Георгиев