Радослав Гидженов назначен за главен съдия на двубоя между Янтра и Добруджа във Втора лига

site.btaРадослав Гидженов назначен за главен съдия на двубоя между Янтра и Добруджа във Втора лига
Съдийски назначения за срещите от 24-ти кръг във Втора лига:
8 март 2024 г., петък, 15:30 ч.
ФК Марек 1915 - Спартак 1918
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Венелин Павлов Иванов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Владимир Йорданов Владимиров
9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ БДИН -1923 - Дунав Русе
ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Стоян Иванов Стоянов
4-ТИ: Иво Димитров Исаев
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ПФК Септември Сф
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Борис Димитров Борисов
9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ОФК Янтра 2019 - ПФК Добруджа 1919
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Цветан Гошов Горанов
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
СН: Милко Петков Николов
9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
Спортист 2009 - ФК Струмска слава 1927
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ: Валентин Любомиров Стефанов
СН: Иво Величков Боев
9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ОФК Спартак Пл - ФК Черноморец Балчик
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Асен Йорданов Николов
9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 II - ФК Литекс Ловеч
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Петър Николаев Михов
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Живко Герганов Недялков
9 март 2024 г., събота, 15:30 ч.
ОФК Беласица - ПФК Марица 1921
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
СН: Стефан Спасов Иванов
10 март 2024 г., неделя, 15:30 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Монтана 1921
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мартин Руменов Ангелов АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Цветан Георгиев Георгиев
/МД/
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