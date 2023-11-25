Двубоят между ЦСКА-София и Етър беше прекратен след първото полувреме

Първенство на България по футбол, срещи от 18-ия кръг в Първа лига: ЦСКА-София - Етър (Велико Търново) - прекратен при 0:0 след първото полувреме заради невъзможни условия за игра и непрестанен снеговалеж. Ботев Враца - Локомотив Пловдив - 2:0 (1:0) голмайстори: 1:0 Даниел Генов 20, 2:0 Марко Мажуга 58 Ботев (Пловдив) - Пирин (Благоевград) - 3:1 (1:1) голмайстори: 0:1 Юго Комано 1, 1:1 Самюел Акере 22, 2:1 Самюел Акере 46, 3:1 Мартин Секулич 90+2 в неделя: 12:45 часа: ЦСКА 1948 (София) - Арда (Кърджали) 15:15 часа: Лудогорец (Разград) - Славия (София) 17:45 часа: Черно море (Варан) - Крумовград в понеделник: 17:30 часа: Локомотив 1929 (София) - Левски (София) от петък: Берое (Стара Загора) - Хебър (Пазарджик) 2:1 (1:0) голмайстори: 1:0 Сантяго Годой 34, 1:1 Ангел Бастунов 55, 2:1 Сегундо Пачаме 64 червен картон: Сантяго Годой (Берое) - 90+1 минута временно класиране: 1. ЦСКА-София 17 11 5 1 27:9 38 точки 2. Черно море 17 10 6 1 27:13 36 3. Лудогорец 17 11 3 2 40:9 36 4. Локомотив (Пд) 18 10 5 3 31:18 35 5. Арда 16 8 4 4 22:9 28 6. Левски 17 8 4 5 24:13 28 7. ЦСКА 1948 15 7 5 3 16:10 26 8. Берое 18 7 3 8 17:24 24 9. Ботев (Пд) 18 6 5 7 30:23 23 10. Хебър 18 5 5 8 19:24 20 11. Крумовград 17 5 3 9 14:25 18 12. Локомотив (Сф) 17 5 2 10 13:31 17 13. Славия 17 5 2 10 11:26 17 14. Пирин 18 4 3 11 12:27 15 15. Ботев (Вр) 18 4 1 13 12:32 13 16. Етър 17 2 2 13 11:33 8