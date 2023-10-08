Хавиер Ибаниес открива българското участие на Европейската купа по бокс в Будва

Хавиер Ибаниес ще бъде първият български участник в тазгодишното издание на Европейската купа по бокс в Будва (Черна гора). В категория до 57 килограма националът, който тази година спечели титлата от Европейските игри в Краков и взе квота за Игрите в Париж, ще боксира в третия двубой от програмата. Около 15:30 часа той ще срещне Владислав Ворошилов (Израел).

България ще бъде представена от общо 8 боксьори. Отборът е воден от Жоел Арате, Валентин Поптолев и Александър Александров. Европейската купа в Будва е с награден фонд. Шампионът печели 15 хиляди долара, 10 хиляди са за второ място, а бронзът носи 5 хиляди долара. Заелите пето място ще спечелят хиляда долара.



Жребий с първи мачове на националите

На 8.10

Хавиер Ибаниес (57 кг) - Владислав Ворошилов (Израел)

На 9.10

Красимир Джуров (63.5 кг) - Арсен Чабян (Австрия)

На 10.10

Кристиян Николов (80 кг) - Андрей Шемез (Словакия)

Кристиян Димитров (86 кг) - Антон Виноградов (ИБА)

На 11.10

Йордан Морехон (+92 кг) - Юрай Солдо (Босна и Херцеговина)

На 12.10

Ясен Радев (54 кг) - Сергей Новак (Молдова)

Радослав Росенов (60 кг) - Андрей Барсанеску (Румъния)

На 13.10

Ергюнал Себахтин (48 кг) - Харутунян (Армения)/Сломински (Полша)





