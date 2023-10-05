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Берое обяви група от 20 играчи за двубоя с Локомотив София

Мирослав Димитров
Берое обяви група от 20 играчи за двубоя с Локомотив София
Берое обяви група от 20 играчи за двубоя с Локомотив София
снимка: БТА
Стара Загора,  
05.10.2023 15:36
 (БТА)

Старши треньорът на Берое Хосе Луис Ачиари определи група от 20 играчи за двубоя от 13-ия кръг на efbet Лига срещу Локомотив София. Срещата е утре на стадион "Берое“ с начален час 20:00ч. и ще бъде ръководена от Георги Иванов с помощници Костадин Тановчев и Николай Попниколов. ВАР рефер ще е Ивайло Ненков.

Извън състава на старозагорци остава вратарят Хуан Пабло Лунгарсо, който е наказан. След изтърпяно наказание се завръща Лучиано Скуадроне.

Групата на Берое за мача с Локомотив София:

Димитър Алтънов, Густаво Каскардо, Тиаго Сейхас, Франческо Селесте, Майк Севайос, Енцо Еспиноса, Родриго Ачинели, Стефан Гаврилов, Леандро Годой, Жорди Говеа, Енцо Ойос, Едвин Ласо, Франко Минго, Лучиано Скуадроне, Божидар Пенчев, Джани Политино, Бруно Шмуц, Вини Трибуле, Васил Василев, Викторио Вълков.

/МД/

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