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Бохум и Айнтрахт Франкфурт завършиха наравно в мач от Бундеслигата

Боян Денчев
Бохум и Айнтрахт Франкфурт завършиха наравно в мач от Бундеслигата
Бохум и Айнтрахт Франкфурт завършиха наравно в мач от Бундеслигата
снимка: АР
Бохум,  
16.09.2023 21:44
 (БТА)

Бохум и Айнтрахт Франкфурт завършиха наравно 1:1 в среща от 4-ия кръг на първенството по футбол на Германия. Така футболистите от Франкфурт остават без загуба, но заемат 10-то място с актив от 6 точки, а Бохум се изкачи на 12-та позиция с 3 пункта.

Жуниор Дина Ембимбе изведе Айнтрахт напред в резултата в 57-ата минута. Френският полузащитник се разписа с красив удар извън наказателното поле.

В 74-ата минута Бохум получи право да изпълни дузпа и Кевин Щогер бе точен за 1:1.

 

Първенство на Германия, срещи от 4-ия кръг:
РБ Лайпциг - Аугсбург               3:0
Волфсбург - Унион Берлин            2:1
Майнц 05 - Щутгарт                  1:3
Фрайбург - Борусия Дортмунд         2:4
Кьолн - Хофенхайм                   1:3
Бохум - Айнтрахт Франкфурт	1:1

в неделя:
Хайденхайм - Вердер Бремен
Дармщад - Борусия Мьонхенгладбах

от петък:
Байерн Мюнхен - Байер Леверкузен - 2:2

        класиране:
1. Байер Леверкузен    4    3  1   0  13:5   10 точки
2. Байерн Мюнхен       4    3  1   0  11:4   10
3. РБ Лайпциг          4    3  0   1  13:4   9
4. Щутгарт	       4    3  0   1  14:6   9
5. Хофенхайм	       4    3  0   1  10:6   9
6. Волфсбург           4    3  0   1   7:5   9	
7. Борусия Дортмунд    4    2  2   0   8:5   8
8. Фрайбруг            4    2  0   2   5:10  6
9. Унион Берлин	       4    2  0   2   9:7   6  
10. Айнтрахт Франкфурт 4    1  3   0   4:3   6
11. Вердер Бремен      3    1  0   2   4:5   3
12. Бохум	       4    0  3   1   4:9   3
13. Аугсбург	       4    0  2   2   7:12  2	
14. Кьолн	       4    0  1   3   3:7   1
15. Хайденхайм	       3    0  1   2   4:7   1
16. Борусия Мьонхенгл  3    0  1   2   5:9   1
17. Майнц 05           4    0  1   3   3:12  1	
18. Дармщад	       3    0  0   3   2:10  0

/БД/

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