Бохум и Айнтрахт Франкфурт завършиха наравно в мач от Бундеслигата

Бохум и Айнтрахт Франкфурт завършиха наравно 1:1 в среща от 4-ия кръг на първенството по футбол на Германия. Така футболистите от Франкфурт остават без загуба, но заемат 10-то място с актив от 6 точки, а Бохум се изкачи на 12-та позиция с 3 пункта.

Жуниор Дина Ембимбе изведе Айнтрахт напред в резултата в 57-ата минута. Френският полузащитник се разписа с красив удар извън наказателното поле.

В 74-ата минута Бохум получи право да изпълни дузпа и Кевин Щогер бе точен за 1:1.

Първенство на Германия, срещи от 4-ия кръг: РБ Лайпциг - Аугсбург 3:0 Волфсбург - Унион Берлин 2:1 Майнц 05 - Щутгарт 1:3 Фрайбург - Борусия Дортмунд 2:4 Кьолн - Хофенхайм 1:3 Бохум - Айнтрахт Франкфурт 1:1 в неделя: Хайденхайм - Вердер Бремен Дармщад - Борусия Мьонхенгладбах от петък: Байерн Мюнхен - Байер Леверкузен - 2:2 класиране: 1. Байер Леверкузен 4 3 1 0 13:5 10 точки 2. Байерн Мюнхен 4 3 1 0 11:4 10 3. РБ Лайпциг 4 3 0 1 13:4 9 4. Щутгарт 4 3 0 1 14:6 9 5. Хофенхайм 4 3 0 1 10:6 9 6. Волфсбург 4 3 0 1 7:5 9 7. Борусия Дортмунд 4 2 2 0 8:5 8 8. Фрайбруг 4 2 0 2 5:10 6 9. Унион Берлин 4 2 0 2 9:7 6 10. Айнтрахт Франкфурт 4 1 3 0 4:3 6 11. Вердер Бремен 3 1 0 2 4:5 3 12. Бохум 4 0 3 1 4:9 3 13. Аугсбург 4 0 2 2 7:12 2 14. Кьолн 4 0 1 3 3:7 1 15. Хайденхайм 3 0 1 2 4:7 1 16. Борусия Мьонхенгл 3 0 1 2 5:9 1 17. Майнц 05 4 0 1 3 3:12 1 18. Дармщад 3 0 0 3 2:10 0