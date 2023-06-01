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Балкан спечели златните медали в първенството на България по баскетбол за мъже за 2023 година

Кремена Младенова
Балкан спечели златните медали в първенството на България по баскетбол за мъже за 2023 година
Балкан спечели златните медали в първенството на България по баскетбол за мъже за 2023 година
снимка: БТА
Бургас,  
01.06.2023 20:56
 (БТА)

Всички шампиони на България по баскетбол за мъже:

1942 година - Левски (София) - треньор Христо Хайтов
1943   - ЖСК (София)         - Рачо Стоянов
1944   - не се провежда първенство  
1945   - ПСК Левски (София) - Христо Хайтов 
1946   - ПСК Левски (София) - Христо Хайтов  
1947   - ПСК Левски (София) - Христо Хайтов 
1948   - Локомотив (София)  - Димитър Григоров 
1949   - ЦДНВ (София)       - Людмил Катерински 
1950   - Народна войска (София) - Людмил Катерински   
1951   - ЦДНВ (София)       - Людмил Катерински 
1952   - Ударник (София)    - Димитър Митев 
1953   - Ударник (София)    - Кирил Хайтов
1954   - Спартак (София)    - Петър Шишков 
1955   - Локомотив (София)  - Георги Павлов 
1956   - Спартак (София)    - Петър Шишков
1957   - Академик (София)   - Божидар Такев  
1958   - Академик (София)   - Божидар Такев
1959   - Академик (София)   - Божидар Такев
1960   - Спартак (София)    - Петър Шишков
1961   - Локомотив (София)  - Владимир Славов
1962   - Спартак (София)    - Петър Шишков 
1963   - Академик (София)   - Цветан Желязков
1964   - Локомотив (София)  - Методи Томовски 
1965   - ЦСКА Червено знаме (София) - Людмил Катерински 
1966   - Локомотив (София)  - Методи Томовски
1967   - ЦСКА Червено знаме (София) - Кирил Семов
1968   - Академик (София)   - Нейчо Нейчев
1969   - Академик (София)   - Нейчо Нейчев
1970   - Академик (София)   - Нейчо Нейчев 
1971   - Академик (София)   - Нейчо Нейчев
1972   - Академик (София)   - Веселин Темков
1973   - Академик (София)   - Веселин Темков
1974   - Балкан (Ботевград) - Иван Колев 
1975   - Академик (София)   - Нейчо Нейчев 
1976   - Академик (София)   - Нейчо Нейчев
1977   - ЦСКА Септемврийско знаме (София)- Цвятко Барчовски 
1978   - Левски Спартак (София) - Евелин Косев 
1979   - Левски Спартак (София) - Петър Симанов 
1980   - ЦСКА Септемврийско знаме (София)- Омуртаг Кузманов
1981   - Левски Спартак (София) - Нико Грозев 
1982   - Левски Спартак (София) - Георги Димитров 
1983   - ЦСКА Септемврийско знаме (София) - Петко Маринов
1984   - ЦСКА Септемврийско знаме (София) - Петко Маринов
1985   - Академик (Варна)       - Симеон Варчев 
1986   - Левски Спартак (София) - Атанас Голомеев
1987   - Балкан (Ботевград)     - Иван Андреев 
1988   - Балкан (Ботевград)      - Иван Андреев 
1989   - Балкан (Ботевград)      - Иван Андреев  
1990   - ЦСКА (София)            - Петко Маринов
1991   - ЦСКА (София)            - Румен Пейчев 
1992   - ЦСКА (София)            - Румен Пейчев 
1993   - Левски-Тотел (София)    - Миле Протич 
1994   - Левски-Тотел (София)    - Миле Протич  
1995   - Плама (Плевен)          - Дарин Великов 
1996   - Плама (Плевен)          - Дарин Великов 
1997   - Славия ВИС-2 (София)    - Росен Барчовски 
1998   - Черно море-Соди (Варна) - Симеон Варчев
1999   - Черно море-Соди (Варна) - Симеон Варчев
2000   - Левски (София)          - Константин Папазов 
2001   - Левски (София)          - Константин Папазов 
2002   - Ямболгаз (Ямбол)        - Иван Чолаков
2003   - Лукойл Академик (София) - Петко Маринов
2004   - Лукойл Академик (София) - Слободан Николич 
2005   - Лукойл Академик (София) - Константин Папазов
2006   - Лукойл Академик (София) - Марин Докузовски
2007   - Лукойл Академик (София) - Марин Докузовски
2008   - Лукойл Академик (София) - Желко Лукаич
2009   - Лукойл Академик (София) - Георги Младенов
2010   - Лукойл Академик (София) - Йовица Арсич
2011   - Лукойл Академик (София) - Йовица Арсич
2012   - Лукойл Академик (София) - Марин Докузовски
2013   - Лукойл Академик (София) - Сашо Везенков
2014   - Левски (София) 	 - Константин Папазов
2015   - Лукойл Академик (София) - Тони Дечев
2016   - Лукойл Академик (София) - Тони Дечев
2017   - Лукойл Академик (София) - Тони Дечев
2018   - Левски Лукойл (София)   - Константин Папазов
2019   - Балкан (Ботевград)      - Небойша Видич      
2020   - първенството не завършва заради пандемията от COVID-19
2021   - Левски Лукойл (София)   - Константин Папазов
2022   - Балкан (Ботевград)      - Небойша Видич
2023   - Балкан (Ботевград)      - Петър Златанович

/КМ/

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