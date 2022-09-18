Литекс (Ловеч) постигна важна победа над Витоша (Бистрица) в първенството на Втора лига

Първенство на България, мачове от десетия кръг на Втора лига:

Монтана - Дунав (Русе) - 1:3 (0:1)

голмайстори: 0:1 Йордан Димитров (25), 1:1 Мехди Уамри (66), 1:2 Преслав Петков 82, 1:3 Йордан Димитров 86

Витоша (Бистрица) - Литекс (Ловеч) - 1:2 (1:0)

от събота:

Добруджа (Добрич) - Янтра (Габрово) - 2:0

голмайстори: 1:0 Ивайло Лазаров 21-дузпа, 2:0 Андриан Димитров 90+2

Крумовград - Созопол - 1:2

голмайстор: 0:1 Тодор Петков 12, 1:1 Стамен Бояджиев 43-автогол, 1:2 Тодор Петков 45

Ботев II (Пловдив) - Марица (Пловдив) - 1:0

голмайстор: 1:0 Димитър Балинов 2

Спортист (Своге) - Спартак (Плевен) - 3:2

голмайстори: 1:0 Илия Русинов 13, 1:1 Васил Шопов 28, 2:1 Илия Русинов 50, 3:1 Йоан Маринов 79, 3:2 Кристиян Иванов 82

Беласица (Петрич) - Струмска слава (Радомир) - 3:0

голмайстори: 1:0 Мариян Вангелов 28, 2:0 Владимир Гогов 51, 3:0 Валентин Костов 90+1

Миньор (Перник) - ЦСКА 1948 II - 1:4

голмайстори: 0:1 Георги Иванов 13, 0:2 Денислав Александров 18, 0:3 Валентин Йосков 51, 1:3 Стелиан Георгиев 71, 1:4 Денислав Александров 77

Етър (Велико Търново) - Лудогорец II - 0:1

голмайстор: 0:1 Хюсеин Кельовлуев 9

временно класиране: 1. Спартак (Плевен) 10 6 1 3 20:10 19 2. ЦСКА 1948 II 10 5 4 1 15:7 19 3. Етър 10 4 5 1 10:6 17 4. Беласица 10 5 1 4 12:9 16 5. Струмска слава 10 4 4 2 10:9 16

6. Литекс 10 4 3 3 13:9 15

7. Крумовград 10 4 3 3 12:11 15

8. Спортист Своге 10 4 3 3 13:14 15 9. Дунав Русе 10 4 2 4 17:12 14 10. Марица 10 4 2 4 12:13 14 11. Монтана 10 3 4 3 10:11 13 12. Добруджа 10 3 3 4 14:14 12 13. Янтра 10 2 6 2 8:9 12 14. Лудогорец II 10 3 2 5 8:14 11 15. Созопол 10 3 2 5 8:17 11 16. Миньор (Пк) 10 2 4 4 12:12 10 17. Витоша 10 2 3 5 10:14 9 18. Ботев II (Пд) 10 1 2 7 1:16 5