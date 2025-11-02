Нападателят на Арда (Кърджали) Георги Николов претърпя операция

Д-р Иван Василев, д-р Виктор Точков и екипът на Sportsclinic Eurovita извършиха успешна операция на нападателя Георги Николов, съобщава българският футболен клуб Арда (Кърджали). Той скъса връзки на десния крак в края на срещата с Монтана.

Николов изигра десет мача през този сезон и се разписа два пъти при победата над Берое на 31 август.

"ПФК АРДА и Георги Николов изказват огромна благодарност на целия екип на клиника Eurovita, а ръководството на клуба, треньорите и футболистите пожелават на Георги бързо възстановяване", пишат от клуба.

Днес от 15:15 часа Арда приема Левски в мач от вътрешното първенство.