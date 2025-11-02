Подробно търсене

Нападателят на Арда (Кърджали) Георги Николов претърпя операция

Ивайло Георгиев
Нападателят на Арда (Кърджали) Георги Николов претърпя операция
Нападателят на Арда (Кърджали) Георги Николов претърпя операция
Георги Николов (дясно) има два гола през сезона / Снимка: Боян Ботев/БТА (ВЯ)
Кърджали,  
02.11.2025 13:28
 (БТА)

Д-р Иван Василев, д-р Виктор Точков и екипът на Sportsclinic Eurovita извършиха успешна операция на нападателя Георги Николов, съобщава българският футболен клуб Арда (Кърджали). Той скъса връзки на десния крак в края на срещата с Монтана.

Николов изигра десет мача през този сезон и се разписа два пъти при победата над Берое на 31 август.

"ПФК АРДА и Георги Николов изказват огромна благодарност  на целия екип на клиника Eurovita, а ръководството на клуба, треньорите и футболистите пожелават на Георги бързо възстановяване", пишат от клуба.

Днес от 15:15 часа Арда приема Левски в мач от вътрешното първенство.

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:29 на 02.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация