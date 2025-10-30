Отиде си журналистът, художник, текстописец и общественик Иван Тенев

Напуснал ни е Иван Тенев. Журналист, художник и общественик с активна дейност в културния и обществен живот, съобщиха от Съюза на артистите в България във фейсбук страницата си.

„Поклон пред паметта на твореца, човека и приятеля Иван Тенев! Мир на душата му!“, написа в официалната си страница певицата Лили Иванова.

Иван Тенев e роден на 2 септември 1951 г. в София. Завършва българска и английска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специализира журналистика, както и „Приложна графика“ във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович“ (днес Национална художествена академия), показва информация на "Справочна" на БТА. „Израснах във великолепно патриархално семейство, отгледан с много любов от родители, баби, дядо и прадядо“, споделя Иван Тенев в интервю за в. „24 часа“ през 2011 г.

Започва кариерата си не като журналист, а като художник - създава първите си карикатури, а малко по-късно с рисунките си печели редица награди не само от национални, но и от международни състезания. Публикуват ги в различни вестници и списания, сред които „Средношколско знаме“, „Студентска трибуна“, „Народна младеж“, „Антени“, „Поглед“, „Стършел“, „Софийски университет“.

Във в. „Софийски университет“ той преобразява забавната страница „Весел университет“ в „Хумориситет“ заедно с писателите Румен Балабанов, Валентин Робов, Валентин Пламенов, Константин Попов, Иван Кулеков, Кръстьо Кръстев. Карикатурите на Иван Тенев са различни, предимно със социална насока, той прави и политически плакати. С тях участва не само в различни изложби, но и организира две самостоятелни изложби. Карикатурите му са представяни в над 300 изложби, 60 от които - международни.

В естрадата навлиза първоначално като художник, като създава обложките на плочи, а по-късно започва да пише и текстове на песни.

В една зимна вечер известният журналист и поет Димитър Керелезов води Иван Тенев в дома на Лили Иванова. Представя го на голямата певица като художник, който може да оформи новата серия рекламни материали - календари, картички за автограф, обложки на плочи. Не след дълго именно Лили Иванова запознава Иван Тенев с поета Дамян Дамянов, който го поощрява да пише текстове за песни.

Иван Тенев е автор на текстовете на повече 400 песни. Той пише текстовете на песни за Лили Иванова, Георги Христов, Тони Димитрова, Кристина Димитрова, Орлин Горанов, дует "Ритон" и др.

Журналистическата си дейност започва през 1989 г. като създава „Агенция Тенев“, която се занимава с организиране на музикални и шоу програми, светско хроникьорство. Предаванията на „Агенция Тенев“ се излъчват в радио „Хоризонт“ на Българското национално радио (БНР), „Дарик радио“, в спортната рубрика „Трето полувреме“ на Българската национална телевизия (БНТ) и др. Иван Тенев продължава да пише за различни вестници и списания и е познат в медийните среди с прозвището си Агент Тенев. През годините е водещ на рубрики във вестниците „Труд”, „24 часа”, „Нощен труд”, „Софийски вестник”, списание „Хайлайф – Интрига”, „Cool Magazine” и други.

„Аз вече бях решил, че искам да правя светска хроника, но като колонка във вестник. От него дойде идеята тя да бъде радиоагенция“, спомня си Агент Тенев в интервю за в. „24 часа“. Така той се превръща в един от основателите на светската журналистика в България.

Освен че прави „Агенция Тенев“ Иван Тенев не спира да пише и песни за големите български певци. Иван Тенев обикaля света с певците, с които работи, а и заради събитията, които отразява. В пътуванията се запознава със световни знаменитости като Чарлз Бронсън, Том Ханкс, Шер, Рей Чарлз, Том Джонс, Хулио Иглесиас, Антонио Бандерас, Мелани Грифит, Наоми Кембъл и др. Тенев е имал честта да се срещне и с религиозни лидери като Далай Лама и папа Йоан Павел Втори.

В интервю за в. „Новинар“ през 2011 г. на въпроса „Вие винаги сте усмихнат, животът ви изглежда адски забавен, изпълнен с купони, жени и веселба Това наистина ли е така или е само едната страна на медала?“ бохемът Иван Тенев отговаря “Да умееш да живееш – това е най-трудното нещо на света. Повечето хора просто съществуват. Знайно е, че медалът има две страни, но винаги едната е за предпочитане. Както при избора на ези или тура по време на полета на премятащата се монета – въпрос на късмет. Явно съм късметлия“.

Иван Тенев е носител на награди от конкурса за сатирична графика „Настрадин Ходжа“ в Турция (1976, 1977). Носител е на голямата награда „Златният Орфей” през 1986 г. Той печели над 30 първи отличия на конкурсите „Бургас и морето”, на младежкия конкурс за забавна песен „Ален мак”, „Мелодия на годината”, както и от международните фестивали в Сопот, Ялта, Тбилиси, Манагуа и други. Той е носител на орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен за значимия му принос за развитието на културата и изкуството (8 юни 2011) и на Почетния знак на президента (28 септември 2021).

/ВСР

/БС,РШ/АЯ/отдел „Справочна“/

Използвани източници:

в. „Труд“, 18.03.1995 г.; в. „24 часа“, 26.02.2011 г.; в. „Новинар“, 03.09.2011 г.

Кой кой е България, София 1998, с. 691

Kой кой е в българската култура, Варна 1998 с. 504

ДВ, бр. 46 от 17.06.2011 г.