Държавна агенция „Архиви“ ще представи нов уебсайт, посветен на документалното наследство на именития кмет на София Иван Иванов

Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) ще представи нов уебсайт, посветен на документалното наследство на именития кмет на София Иван Иванов. Инициативата е по повод Деня на българските архивисти – 10 октомври.
По традиция Агенцията ще връчи грамоти на дългогодишни служители за приноса им към развитието на архивната система в България и за съхраняването на документалното наследство, съобщават от екипа на ДАА.
В платформата са включени множество документи, които разкриват значими аспекти от живота, професионалната и обществена дейност на инженера Иван Иванов – личност, преобразила облика на София и превърнала я в съвременен град, носещ духа на модерността за своето време.
Както съобщи БТА, редица регионални архиви също ще отбележат празника. Държавният архив в Кърджали ще открие изложба по повод 65-годишнината си. Държавен архив – Кюстендил ще представи експозицията „Съкровищата на държавните архиви“. В Силистра местният държавен архив ще покаже изложбата „Дарени документи – историческо наследство“.
Денят на архивиста се отбелязва в България от 60-те години на ХХ век, след като през 1960 г. страната става член на Международния съвет на архивите. Датата 10 октомври е избрана по повод създаването на Държавния архивен фонд с Указ №515 на Президиума на Народното събрание от 1951 г., с който се поставя началото на националната архивна система.
През следващите десетилетия се изгражда нормативната и институционална рамка. През 1952 г. Министерският съвет приема Постановление №344 за структурата и функциите на държавните архиви, като тогава са създадени два централни архива. През 1974 г. е създаден трети централен архив и е приет Закон за държавния архивен фонд, с който се създава Централно управление на архивите. През 1977 г. то е преобразувано в Главно управление на архивите при Министерския съвет с ранг на комитет. С Постановление от 1992 г. централните архиви и свързаните звена се обединяват в Централен държавен архив, действащ от 1993 г. През 1999 г. към системата се присъединява Държавният военен архив, а от 2000 г. управлението получава статут на държавна агенция. С приемането на Закона за Националния архивен фонд през 2007 г. е определен днешният статут и наименование на Държавна агенция „Архиви“.
