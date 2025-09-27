Подробно търсене

Дъждове предизвикаха рядък цъфтеж на цветя в пустинята Атакама в Чили

Елена Христова
Покритата с цветя пустиня Атакама в Чили през 2022 г. Снимка: АП/Matias Basualdo
Сантяго, Чили,  
27.09.2025 10:21
 (БТА)

Рядко срещана покривка от цветя преобрази най-сухата пустиня в света - чилийската Атакама, привличайки туристи и учени, които се възхищават на мимолетната експлозия от цветове, предаде Ройтерс. 

"Когато през зимата валят дъждове, през пролетта се появяват различни местни видове цветя", казва Хорхе Карабантес, регионален ръководител на защитените територии в Националната комисия по горите на Чили (CONAF).

По думите му при подобни явления могат да бъдат наблюдавани 200 документирани вида.

Карабантес обяснява, че цветята цъфтят за кратко време, преди да преминат в латентно състояние. След това всичко се връща в състоянието отпреди дъждовете. 

Семейства и посетители се стичат към Националния парк Лянос де Чале, за да се разходят сред многоцветните полета от диви цветя с фотоапарати в ръце.

Хората се радват на красивата гледка и споделят, че нещо толкова красиво трябва да бъде опазено. 

Учителят Алан Мартинес казва, че е предприел пътуването, знаейки колко рядък е цъфтежът. "Това не се случва всяка година. Искахме да го преживеем този сезон", споделя той. 

Цъфтежът в Атакама, непредсказуем и краткотраен, се е превърнал както в природно чудо, така и в напомняне за крехкото равновесие на пустинята.

/ХК/

