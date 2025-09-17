Шест са експозициите, с които Регионалният музей в Бургас привлича посетителите през септември и октомври

С шест изложби Регионалният исторически музей в Бургас ще привлича посетители до края на септември и през октомври, съобщиха от културната институция в крайморския град. Те са разположени в четирите експозиционни сгради на музея.

В Археологическия музей на бул. „Алеко Богориди“ 21 са подредени три гостуващи изложби – златната маска и пръстен на тракийския цар Терес, предоставени от Исторически музей „Искра“ – Казанлък (ИМ „Искра“), Боровското съкровище от Регионален исторически музей – Русе (РИМ – Русе) и червенорисувана керамика от Аполония Понтика, предоставена от Общински културен институт – Созопол (ОКИ – Созопол).

В Етнографската експозиция на ул. „Славянска“ 69 гостува изложбата „Чудният свят на тракийката“ на Регионален етнографски музей – Пловдив (РЕМ – Пловдив), която показва ролята на жената в тракийското общество, нейните обичаи, облекло и накити.

Природонаучният музей на ул. „Фотинов“ 30 представя експозицията „Гости от Космоса“, посветена на метеоритите, открити в България, и тяхното значение за изследването на произхода на Вселената.

До 31 октомври в Историческия музей на ул. „Лермонтов“ 31 ще може да се види и международната фотографска изложба „Националното облекло: извор на гордост и наследство“, организирана от Глобалната мрежа за публична дипломация (GPDNet) – Доха, Катар.

БТА припомня, че представените в нея фотографии подчертават красотата и културното значение на традиционните носии, подбрани от 17 страни-членки на международната организация GPDNet, в която Държавният културен институт е пълноправен член от 2021 г. Включени са автентични фотографии, чийто акцент е същността на традиционното облекло като ключов елемент от културното наследство и световното многообразие. Сред тях са представени четири професионални снимки на български народни носии от колекцията на Светослав Петров, заснети от фотографа Петя Добрева. Те са включени в селекцията със съдействието на дизайнерката на шевици Ани Йовева.