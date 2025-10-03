Велосипедист е загинал, след като е бил блъснат от пътнически влак в района на жп прелез в Пловдив

site.btaВелосипедист е загинал, след като е бил блъснат от пътнически влак в района на жп прелез в Пловдив
Велосипедист е загинал, след като е бил блъснат от пътнически влак в района на жп прелез на бул. "Пещерско шосе" и ул. "Копривщица" в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.
Сигналът е получен около 16:10 часа на тел. 112. Установена е самоличността на жертвата - млад мъж. Местопроизшествието е запазено, извършва се оглед. Движението на моторни превозни средства в района на прелеза се регулира от служители на сектор "Пътна полиция" и Второ Районно управление на МВР.
/МК/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина