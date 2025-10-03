Подробно търсене

Велосипедист е загинал, след като е бил блъснат от пътнически влак в района на жп прелез в Пловдив

Кореспондент на БТА в Пловдив Таня Благова
Велосипедист е загинал, след като е бил блъснат от пътнически влак в района на жп прелез на бул. "Пещерско шосе" и ул. "Копривщица" в Пловдив. Снимка: кореспондент на БТА в Пловдив Таня Благова
Пловдив,  
03.10.2025 17:43
 (БТА)

Велосипедист е загинал, след като е бил блъснат от пътнически влак в района на жп прелез на бул. "Пещерско шосе" и ул. "Копривщица" в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Сигналът е получен около 16:10 часа на тел. 112. Установена е самоличността на жертвата - млад мъж. Местопроизшествието е запазено, извършва се оглед. Движението на моторни превозни средства в района на прелеза се регулира от служители на сектор "Пътна полиция" и Второ Районно управление на МВР.

/МК/

