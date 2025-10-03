Утре в Подгорица ще се проведе тринадесетото издание на „Монтенегро Прайд“

Утре в черногорската столица Подгорица ще се състои ежегодният парад в подкрепа на правата на хората с различна сексуална ориентация „Монтенегро Прайд“ (Montenegro Pride), предаде МИНА. Събирането на участниците в тринадесетото издание на парада, който ще се проведе на площад „Независимост“ в столицата, ще започне в 13:00 часа, съобщиха от организацията „Куиър Монтенегро“ (Queer Montenegro).

Приветствените речи ще започнат в 14:30 часа, а самият парад ще започне в 15:00 часа, съобщават още организаторите.

Мотото на тазгодишното събитие е „Съпротивата гради свобода“, а целта му, по думите на изпълнителния директор на неправителствената организация „Спектра“ Йован Уличевич в интервю за Портал Аналитика, е да се подчертае връзката между различните форми на репресия и дискриминация и да се изпрати послание, че свободата може да съществува само ако е споделена.

„Програмата е разнообразна, по нещо за всеки, и голяма част от нея ще се проведе на открити пространства – защото това са пространства, които трябва да върнем на себе си и на общността. Активизмът не трябва да се свежда до конференции и съобщения“, каза още Уличевич, цитиран от черногорския портал Е-ТВ.

Освен основната част на парада в Подгорица ще се състоят и традиционни съпътстващи събития, като инициативата „Прайд Кафе“ (Pride Cafe), посветена на дискусии за правата на ЛГБТИ+ хората и равенството между половете, уроци по вогинг, работилници по барабани и вечерни партита.



