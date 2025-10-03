Нидерландският Върховен съд постанови, че правителството трябва да преразгледа въпроса за износ на оръжие за Израел

Нидерландското правителство трябва да преразгледа износа на резервни части за изтребители Ф-35 за Израел, гласи днешно решение на Върховния съд на Нидерландия, предаде ДПА.

Забраната за износ, наложена миналата година, засега остава в сила, уточни Върховният съд в Хага.

През февруари миналата година нидерландски съд постанови, че износът трябва да бъде спрян поради риска Израел да наруши международното хуманитарно право, като използва военното оборудване за военната си кампания в ивицата Газа. Правителството спря износа, но обжалва решението.

Върховният съд отмени решението на по-долната инстанция, като прецени, че не е работа на съда да взема решение за забрана на износа. Това е отговорност на министъра на външната търговия, се посочва в решението.

Министърът има шест седмици, за да разгледа отново решението за износа на военно оборудване. Според решението на Върховния съд при повторното разглеждане на въпроса дали да се разреши износът на оръжие за Израел трябва да се вземе предвид международното право.

Ако се установи, че "съществува явен риск изнасяните стоки да бъдат използвани за извършване на сериозни нарушения на международното хуманитарно право", съдебното решение гласи, че подобно разрешение не може да бъде дадено.

Правозащитни и пацифистки организации бяха завели дело срещу износа на резервни части за изтребители Ф-35 за Израел.

Американската компания производител на изтребителите има европейски склад за резервни части в Нидерландия. Оттук се снабдява и Израел, посочва ДПА.