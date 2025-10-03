Подробно търсене

Служители на Дирекция „Национален парк Пирин“ са разчиствали пътя от Банско до хижа "Вихрен" от паднали дървета

Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова
Официални актове, Снимка: Посетителски информационен център на Национален парк "Пирин"
Банско,  
03.10.2025 17:51
 (БТА)

Служители на Дирекция „Национален парк Пирин“ (ДНП „Пирин“) са разчиствали пътя от Банско до хижа "Вихрен" от паднали дървета, съобщиха от дирекцията. Оттам посочват, че след вчерашния снеговалеж, на територията на парка движението по пътя е било затруднено от паднали дървета. Благодарение на бързата намеса на парковите служители пътят е разчистен и движението вече е възстановено, като е почистен и горският път към хижа „Демяница“, допълват от ДНП „Пирин“. 

От дирекцията призовават туристите да бъдат изключително внимателни при преходи във високите части на планината през следващите дни. Условията вече са зимни, а на места снегът покрива туристическата ориентировка, което затруднява ориентацията, допълват от там.

Сред съветите, които отправят от националния парк, са туристите, които не познават добре маршрутите задължително да използват мобилни приложения за ориентация, както и да се тръгва с добра екипировка – топли дрехи, стабилни обувки и челници. От дирекцията отправят като съвет преди предприемане на преходи туристите да проверяват актуалната метеорологична обстановка и напомнят, че планината изисква отговорност и добра подготовка. 

/МК/

