Над 100 души бяха ранени, след като възпоменателно събитие прерасна в сблъсъци в столицата на Мексико

Над 100 души бяха ранени в столицата на Мексико, след като демонстранти влязоха в сблъсъци със силите на реда след шествие в памет на жертвите от "Погрома в Тлателолко", станал през 1968 г. в мексиканската столица, предаде ДПА.

Според официални данни 123 души са били ранени при сблъсъците в историческия център на мексиканската столица. Сред пострадалите има и 94 полицаи.

Мексиканската полиция заяви, че около 350 души са участвали в размириците, като са били изпратени близо 1500 полицаи да се справят тях.

Маскирани демонстранти са хвърляли възпламеняеми предмети срещу полицията и са я атакували с чукове и камъни. Близките магазини са били ограбени, а витрините им строшени.

В шествието, което е започнало спокойно, са участвали около 10 000 души. В края му обаче то се е изродило в сблъсъци.

"Погромът в Тлателолко" е мирно шествие на студенти през 1968 г., разпръснато от правителствени сили само дни преди олимпийските игри в Мексико, припомня Ройтерс. Според данни на правозащитни организации жертвите в Погрома са били над 300. Според официалните власти жертвите са били само 37.