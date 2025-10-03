Първият химн в историята на Средно училище "Епископ Константин Преславски" в Бургас доразвива неговия девиз "Повярвай, че можеш"

Смятаме, че всяко училище трябва да има свои символи. Започнахме с униформа, знаме, цветове и училищни талисмани, а сега химнът придава завършен вид на нашата идентичност. Това каза пред БТА Мартин Илиев, директор на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ в Бургас. За първи път в историята си училището, което тази година отбелязва своя 50-годишен юбилей и посреща учениците си с надпис "Да се почувстваме у дома!", има химн, създаден в рамките на националната инициатива „Светилник“ на сдружение „Музикаутор“.



По думите на директора песента, която ще бъде представена за първи път официално на големия концерт към инициативата на 4 октомври в София, носи послание за радостта от ученето и за вярата, че заедно – родители, учители и ученици – могат да постигнат повече. „Така претворяваме и девиза „Съединението прави силата“, подчерта Илиев. Според него създаването на химна е естествено продължение на цялостната стратегия за изграждане на училищната общност, а участието в инициативата е голяма чест, но и огромно и паметно преживяване както за учениците, така и за колектива на учебното заведение.

„В училището се обучават над 1100 ученици от първи до дванадесети клас. В гимназиален етап нашите ученици изучават екскурзоводско обслужване, рекламна графика, компютърна анимация и моден дизайн в професионални паралелки с интензивно изучаване на английски език. Децата, които са в специалността моден дизайн са с италиански език. Нашето училище за поредна година е и иновативно училище. Това дава възможност на учениците да експериментират, да надграждат своите умения, да залагат не само на знанията, но също така и да ги прилагат в своята практика. Името на нашата иновация е „Повярвай, че можеш“. Това беше и същността в нашата концепция за кандидатстването ни преди една година по инициативата на „Музикаутор" – "Светилник“, посочи директорът.

В изпълнението на химна участват ученици от прогимназиален етап, които са част от вокалната група на училището. „Това са деца, които проявяват изключително силен интерес към музиката и които прегърнаха идеята за кандидатстване в инициативата. Те бяха изключително щастливи, когато разбраха, че нашето училище ще има свой собствен химн“, каза учителката по български език и литература Сийка Славова.

Тя допълни, че всички са били единодушни в избора си: „Смятаме, че най-силната страна на химна е най-вече текстът. Разбира се, музиката по изключително добър начин го допълва, но текстът дава словесен израз на всичко това, към което ние ежедневно се стремим – а именно да накараме учениците си да повярват, че пред тях няма непреодолими препятствия и трябва да вярват в себе си, така както всеки един от нас вярва в тях и ги подкрепя и насърчава.“

По думите ѝ учениците са участвали активно в целия процес – „по изпълнението на песента и преди това по нейното разучаване, също така при заснемането на видеоклипа“. „Със сигурност видеоклипът беше по-интересното преживяване, защото в него се включиха много от нашите ученици. За нас беше важно видеото да отразява многообразието на „Преславски“, разказа още Славова.

По повод юбилея училището е получило специално разрешение от „Музикаутор“ химнът да прозвучи още на 15 септември, в първия учебен ден. „Имахме възможността да представим химна пред своите ученици и да наблюдаваме техните непосредствени реакции. Химнът беше възприет изключително положително, създаде такова всеобщо настроение на топлота, на радост, на споделеност, на заедност“, каза още преподавателката по български език и литература.

Директорът Мартин Илиев припомни, че училището продължава да участва активно в национални и европейски проекти: „Вече за трета година участваме в „Модернизация на професионалното образование“, където нашите учители и ученици споделят опит. През месец май бяхме домакини на професионален форум за споделяне на добри практики. Екскурзоводите направиха виртуално пътешествие по река Дунав с круизен кораб, а всички присъстващи имаха възможност да опитат кухнята на крайдунавските държави – като торта Шварцвалд, шницел или щрудел.“



Докато разговаряме училищните коридори се огласяват от музика, като директорът обяснява, че части от различни песни по традиция дават знак за началото и края на учебните часове, като съвсем скоро в тази роля ще влезе и новият химн на СУ "Епископ Константин Преславски".



Националната инициатива за даряване на българските училища с химни „Светилник“ се провежда за четвърта поредна година от организацията на автори и композитори ''Музикаутор'', с помощта на партньори - БТА, БНР, НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", Народния театър "Иван Вазов", и е под патронажа министерствата на културата, и на образованието и науката. От 2021 г. досега чрез нея са създадени авторски химни за 21 училища и за техните 1305 учители и 15 238 ученици от 12 български града.