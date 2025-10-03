Борислав Сарафов се срещна с главните прокурори на Литва и Румъния в рамките на Консултативен форум на прокурори в Хага

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов се срещна с главните прокурори на Литва и Румъния в рамките на Консултативния форум на главните прокурори и ръководителите на прокуратури на държавите членки на ЕС в Хага, Нидерландия. Това съобщиха от прокуратурата.

Сарафов се срещна и с делегацията на Дания и нейния представител в Евроджъст като изрази благодарност за оказаното бързо и ефективно съдействие от страна на компетентните съдебни власти в Дания за предаването на български гражданин, издирван за убийство, въз основа на издадена от българските власти Европейска заповед за разследване.

В рамките на 19-ата среща на Консултативния форум приветствия поднесоха Михаел Шмид, президент на Евроджъст, Ясек Билевиц, заместник-главен прокурор на Полша, Ян Рекендорф, директор на прокуратурата на Дания, съпредседатели на Съвета на Европа и други, се посочва в съобщението.

Актуалното състояние на инициативите на Европейския съюз в областта на наказателното правосъдие представи Ана Галего Торес, генерален директор на дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия.

Двудневния форум беше фокусиран върху наказателноправните последици от военния конфликт в Украйна, актуалното състояние на разследванията, свързани с нарушаване или заобикаляне на санкциите на Европейския съюз срещу Русия, както и върху наказателноправната уредбата на този вид престъпления в Европейския съюз.

Главните прокурори се обединиха около това, че всяка държава членка, като част от европейското семейство, следва да полага усилия за гарантиране сигурността на обществото и стабилността на съюза в духа на демократичните ценности и отстояването на върховенството на закона, информират от прокуратурата

Ръководителите на прокуратурите от ЕС се ангажираха да развиват още по-тясно сътрудничеството в наказателноправната област, като акцент беше поставен върху борбата срещу организираната трансгранична престъпност, както и на ускорения обмен на добри практики между компетентните съдебни органи в държавите членки на Европейския съюз.

Вчера в рамките на посещението в Хага Сарафов се срещна със заместник главния прокурор на Полша. Те обсъдиха задълбочаването на съдебното сътрудничество в борбата с трансграничната престъпност.