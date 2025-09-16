Джъстин Бийбър ще бъде сред хедлайнерите на фестивала "Коачела" през следващата година

Джъстин Бийбър ще направи своето фестивално завръщане на "Коачела" през 2026 г., като Сабрина Карпентър също ще бъде хедлайнер на събитието, съобщи ДПА.

През третата вечер на американския фестивал в Индио, Калифорния, хедлайнер ще бъде колумбийската звезда Карол Г. В програмата са още Strokes, Nine Inch Noize, Дейвид Бърн, Иги Поп, Disclosure, Young Thug, Адисън Рей, Labrinth, Teddy Swims, Моби, Wet Leg, Little Simz, Major Lazer, FKA Twigs и PinkPantheress.

"Коачела" ще се проведе в рамките на два уикенда през април 2026 г., а Бийбър ще се качи на сцената на 11 и 18 април.

Изпълнителят наскоро направи музикалното си завръщане с новите си албуми Swag и Swag II, за които БТА вече писа, след четиригодишно отсъствие от музикалната индустрията. През това време той попадаше в медийния поток повече заради личния си живот и брака си с Хейли, отколкото заради музикалната си продукция.

Swag беше първият албум на канадската попзвезда след Justice от 2021 г. Сабрина Карпентър пък ще се завърне на сцената на "Коачела" две години след премиерата на хита си Espresso на фестивала през 2024 г. Оттогава тя се превърна в световна мегазвезда и издаде най-новия си албум Man's Best Friend миналия месец, припомня ДПА.