Изложба представя родопското село Смилян като място на производство на уникални ножове през 19-и век

В родопското село Смилян през 19-и век са се произвеждали уникални ножове, притежавали са ги най-богатите кехаи и овчари на Родопите. Тази забравена традиция е представена в изложбата „Намерена памет. Смилянските ножове – мъжките бижута от Родопите“, която бе открита в читалище „Проф. д-р Асен Златаров“ в населеното място.

Изложбата илюстрира резултатите от изследване и проучване на Виолин Калчев, който открива, че известните сред колекционери у нас ножове със специфична изработка и дизайн, са правени именно в Смилян. В експозицията са показани образци на смилянски ножове, предоставени от частни колекции и от фонда на Регионалния исторически музей в Смолян.

Това са едни от най-красивите ножове по българските земи, каза за БТА Виолин Калчев. Той издирва в продължение на години къде са създавани определен вид ножове, които впечатляват колекционери и ценители на оръжия.

„Изследването тръгна оттам, че нямахме идентификация на този тип ножове, къде са, кой ги е правил. Имаше хипотези, че са албански, гръцки, персийски“, обясни Калчев. Информация за това, че са майсторени в Смилян, открива в текстове на Васил Дечов. В книгата на Христо Попконстантинов „Спомени за страшната пролет в Ахъчелеби през 1876 г.“ намира и точното описание на тези ножове. Ровейки в исторически, краеведски, стари записки и етнографски сведения, най-накрая успях да намеря едно-единствено изречение в книгата на Христо Попконстантинов, разказа Виолин Калчев. Според него никъде другаде не са така точно и ясно описани смилянските ножове. Изображения са открити и на няколко снимки на родопски овчари от началото на 20-и век, препасани с такива ножове.

Виолин Калчев ги определя като „мъжките бижута на Родопите“. Със сигурност статусни, престижни атрибути за богатите овчари и кехаи, смята авторът на изследването. Според него тези екземпляри показват "страхотия от майсторлък", както ковашки, така и естетически. Това са престижни, много високо ценени и тачени остриета, носени с чест и достойнство от най-богатата прослойка из Родопите – кехаите, богатите овчари, уточни Калчев. По думите му такъв нож е бил предназначен за богат кехая и за него е било статусен символ да го притежава. Разцветът на ножарството в Смилян е през 19-и век.

Отправени са покани изложбата да гостува на различни места в страната, обясниха организаторите. Според Виолин Калчев интересът към изложбата показва, че Смилян може да стане по-популярен като ножарски център, а не само като място на производители на фасул.

Изложбата се организира от кметството и читалището в село Смилян.