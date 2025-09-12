Археологическа изложба „Преди 8000 години: Слатина – София“ показва живота на първите земеделци в Европа

Археологическа изложба за живота на най-ранното селище в Софийското поле, създадено от първите земеделци и скотовъдци в Европа в края на VII хилядолетие пр. Хр. и обитавано повече от 500 години, ще бъде представена в Регионалния исторически музей - София. Откриването ще се състои на 16 септември в музея и съвпада с празника на столицата, съобщават домакините.

Експозицията включва стотици находки, снимки, графични изображения и възстановки, които показват бита и духовния свят на хората, положили основите на първата европейска цивилизация. Сред акцентите са предмети от ежедневието, ритуални обекти и реконструкции, свързани с живота на общността.

Изложбата е подготвена по идея на археологическия екип на Слатина – София и се открива по повод 40 години от началото на проучванията на обекта. Събитието е част и от честванията за 10-годишнината на постоянната експозиция на РИМ – София.

/ВСР