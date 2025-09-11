С почит към актрисата Емилия Радева започва есенният литературен сезон на Столичната библиотека

Есенният литературен сезон на Столичната библиотека започва на 11 септември с премиера на книгата „Животът ми – едно добро представление“ на Емилия Радева (1932-2023). Новото издание представя Катерина Димитрова – съставител на книгата и дъщеря на известните артисти Емилия Радева и Любомир Димитров, съобщават организаторите.

Ще бъдат представени непоказвани фотоси от личния архив на актрисата, откъси от нейни интервюта и видео материали. Книгата представя незабравими случки от личния, сценичен и филмов живот на Емилия Радева, мъдрости и мисли, които изграждат нейното житейско кредо, мемоарни разкази, оценки на театрални и филмови критици за нея, спомени на дъщеря ѝ.

Емилия Радева (1932-2023) е една от най-значимите български актриси, с много роли на екрана и на сцената. Родена е в град Радомир. Завършва Театралното училище (сега НАТФИЗ) през 1955 г. при проф. Боян Дановски с отличен успех. Играе на сцената на Театъра на българската армия, Сатиричния, Народния театър, „Театър 199“, „Възраждане”, „Сфумато“. Наричат я „Ледената кралица на българския театър“. Тя създава запомнящи се образи в класически филми като „А бяхме млади“, „Иконостасът”, „Снаха”, „Ребро Адамово”, „Татул”, „Дом за нашите деца”. Носителка е на много филмови и театрални награди, на званието „Народен артист“, на „Аскеер“ за цялостното си творчество на театралната сцена.

/ДД