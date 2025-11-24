Община Добрич представи предложението за актуализацията на Бюджет 2025

Община Добрич запозна обществеността с предложението за актуализацията на Бюджет 2025. Гражданите имаха възможността да видят в детайли предложените промени, да зададат въпроси и изразят мнението си по ключови бюджетни решения, които ще определят развитието на общината.

Заместник-кметът на Добрич Станка Николова представи на присъстващите предложената актуализация на бюджета за 2025 година, която включва промени и корекции, свързани с настъпили събития и финансови ангажименти. Поради постъпили застрахователни обезщетения при събития в детска ясла "Щастливо детство" и къща-музей “Йордан Йовков” се предлага да се допълнят дейностите „Текущ ремонт“ съответно с 12 299 лева и 3796 лева.

За актуализацията на бюджета се предлага също да бъде извършено обезпечаване на депозити по договори за наем, свързани с Дома за стари хора и механизма „Лична помощ“, което намалява съответните бюджетни пера с общо 55 536 лева.

Заместник-кметът Станка Николова допълни, че в хода на изпълнение на бюджета на социалната услуга Домашен социален патронаж е възникнала необходимост от неговата актуализация с цел обезпечаване на дейността му до края на годината и недопускане на натрупване на просрочени задължения. В тази връзка е необходимо да бъдат отпуснати допълнителни средства за Домашен социален патронаж – общо 117 хил. лв., необходими за вода, горива и енергия.

Предложението предвижда от преходен остатък от 2024 г. да бъдат изведени 50 хиляди лева и да се добавят към перо за ремонт на сградата на Общностния център за деца и семейства.

На срещата гражданка сигнализира, че трябва да бъде проверено състоянието на тротоар в близост до Хуманитарна гимназия “Св. св. Кирил и Методий” в Добрич, където по нейни думи учениците се движели затруднено. Друг гражданин поиска да разбере кога ще бъдат подобрени тротоара и улицата пред училище “Стефан Караджа” в Добрич.

На общественото обсъждане на актуализацията на бюджет 2025 на община Добрич присъства и общинският съветник арх. Надежда Пампорова, която попита дали няма начин да бъдат осигурени средства за обследване и предписание за възтановяването на действието на чешмите в Добрич. Заместник-кметът Станка Николова отговори, че се работи по въпроса, но той няма да се обсъжда в този бюджет.

Проектът за актуализация на бюджет 2025 ще бъде разгледан от Общинския съвет в Добрич на редовно заседание утре.