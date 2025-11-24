Лекция разговор, посветена на картината „Портрет на Мариана“ на Дечко Узунов, организира художественият отдел „Станка Димитрова“ в Кърджали

„Коя е Мариана?“ е въпросът, чийто отговор кърджалийци ще научат в рамките на лекцията разговор с историка и изкуствовед Пламен Петров, директор на Художествена галерия – Казанлък, съобщават на интернет страницата си от художествения отдел „Станка Димитрова“ при Регионалния исторически музей – Кърджали.

Лекцията е посветена на творбата „Портрет на Мариана“ на Дечко Узунов от 1956 г.

Коя е Мариана, досега не сме знаели. Не знаем и защо Дечко Узунов избира измежду множеството други картини да дари на родния си град тъкмо този женски портрет. Гърбът на творбата обаче успява да ни разкрие отговорите на тези и много други въпроси, казват от художествения отдел „Станка Димитрова“.

Картината е гост в постоянната експозиция на отдел „Станка Димитрова“ в Кърджали. Предстоящата среща разговор с участието на директора на художестветаната галерия в Казанлък е разказ за нейното пътешествие от Виена до Казанлък.

Събитието е на 25 ноември от 17:00 часа в художествен отдел „Станка Димитрова“.