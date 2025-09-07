С концерт на Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ завършва десетото юбилейно издание на „Beerфест“ в Стара Загора

Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ ще сложат финал на десетото юбилейно издание на „Beerфест“ в Стара Загора, съобщават организаторите.

Последната фестивална вечер днес ще започне с концерт на учениците от Националното училище по музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“, които ще представят трибют на Майкъл Джексън. След тях на сцената ще се качат обичаните музиканти от група P.I.F.

БТА припомня, че фестивалът беше открит на 3 септември с концерт на Тино, Роби и група „Молец“. Втората вечер беше посветена на рока, третата – на хип-хопа и трап ритмите, а по време на четвъртата специален гост беше германският рапър и диджей Nana.

Както и в предишните издания, посетителите ще могат да се насладят на тематични кътове, а входът за всички музикални вечери остава свободен. По традиция организаторите са осигурили и безплатна автобусна линия, която обслужва маршрута до и от парк „Загорка“ в часовете от 20:30 до 23:30.