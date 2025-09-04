Националният музикален театър „Стефан Македонски“ представя във Велико Търново спектакъл за 200-годишнината от рождението на Йохан Щраус-син

Националният музикален театър „Стефан Македонски“ ще представи във Велико Търново концерт-спектакъл, посветен на 200-годишнината от рождението на Йохан Щраус-син. Събитието е тази вечер в Летния театър на старата столица, съобщиха организаторите. Публиката ще се наслади на увертюри, арии, дуети и ансамбли от емблематични произведения на известния композитор.

В концерт-спектакъла „Кралят на валса“ участват солисти, хор, балет и оркестър на Музикалния театър. На сцената ще се изявят Добрина Икономова, Еделина Кънева, Зорница Дамянова, Людмила Козарева, Олга Михайлова-Динова, Стефани Кръстева, Теменужка Трифонова, Денко Проданов, Кръстан Кръстанов, Марчо Апостолов, Пеньо Пирозов, Стефан Петков и Христо Сарафов.

Диригенти са Юли Дамянов и Дориан Мохлов, режисьор – Александър Мутафчийски, с помощник-режисьори Божанка Груева и Мартин Василев. Сценографията е на Николай Николов, хормайстор – Людмил Горчев, концертмайстор – Мария Кирова, а хореографи – Татяна Янева и Йоанна Стоянова. Костюмите са дело на Яна Дворецка, Цветанка Петкова-Стойнова и Евгения Раева.

Концерт спектакълът е последното събитие от съпътстващата програма на десетия Летен оперен сезон „Сцена на вековете“ във Велико Търново. Част от нея бяха мюзикъла „Зоро“, концерта „Танго Classic“ и сценичната кантата „Кармина Бурана“.

Българската телеграфна агенция е медиен партньор на фестивала, който се организира от Община Велико Търново с подкрепата на Регионалния исторически музей и общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“.