Националната изложба на български класически комикс гостува в Бургас

Творби от четвъртото издание на Националната изложба на българския класически комикс ще гостува в Регионална библиотека "Пейо К. Яворов" в Бургас. Откриването ѝ е днес в изложбената зала "Проф. Димитър Аврамов", съобщиха от културната институция в морския град.



Експозицията, създадена от Музея на хумора и сатирата, секция „Комикс“ към Съюза на българските художници и сдружение „Проектът Дъга“, вече е подредена в библиотеката в Бургас. Тя представя над 150 пана с творби на повече от 100 български автори, сред които има както утвърдени имена, така и млади таланти.

Изложбата проследява развитието на българския комикс от края на XX век до днес и обхваща всички стилове: от класическия комикс и приключенския роман в картинки, през ъндърграунд теченията, до съвременните графични разкази. Включени са творби на знакови художници като Любен Зидаров, Вадим Лазаркевич, Александър Денков, Петър Станимиров, Евгений Йорданов, както и на съвременни автори, творили през последните две десетилетия.

Специално внимание е отделено на списание „Дъга“, излизало в периода между 1979 и 1992 г. и оставило траен отпечатък в културната памет на няколко поколения. Посетителите ще могат да видят оригинални илюстрации от него и да се запознаят с някои от популярните герои на българския комикс.