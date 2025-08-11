Руският режисьор Юрий Бутусов се е удавил в Созопол

Руският театрален режисьор Юрий Бутусов е загубил живота си в морето край Созопол. От Областната дирекция на МВР в Бургас уточниха, че сигнал за намереното тяло на плаж "Хармани" е подаден на 9 август около 20:30 ч.



На място е изпратен екип от местната полиция, който установил труп на мъж. Починалият е идентифициран като гражданин на Руската федерация, пристигнал като турист в страната. Смъртта от констатирана на място от екипа на парамедици. Не са установени видими следи от насилие по трупа, посочиха още от полицията. Тялото е откарано за извършване на аутопсия в катедра "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас.



БТА припомня, че в края на миналата година Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен обяви, че от пролетта на 2025 г. Юрий Бутусов е поканен за главен режисьор на щат в културната институция. В края на юни той е бил един от лекторите в Международния театрален образователен фестивал "Школа", организиран от театъра в Плевен.



Юрий Бутусов е роден на 24 септември 1961 г. в Гатчина, близо до Ленинград. През 1996 г. завършва театралната академия в Санкт Петербург. Главен режисьор и художествен ръководител на санктпетербургския академичен театър „Ленсовет“ (2011-2018 г.), главен режисьор на театър „Вахтангов“ в Москва (2018-2022 г.). Преподавател и многократен носител на наградата „Златна маска“. От 2022 г. Юрий Бутусов живее във Франция.