Основно училище „Васил Левски“ в троянското село Орешак ще има нов кабинет по български език и литература

Основно училище „Васил Левски“ в троянското село Орешак ще разполага с нов кабинет по български език и литература, съобщи за БТА директорът на учебното заведение Здравка Петрова.

Обзавеждането и необходимото оборудване ще бъдат осигурени чрез Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Дейност 1 – „Модернизиране на училищната среда за ефективен учебен процес“.

Кабинетът ще бъде предназначен за учениците от 1. до 7. клас. Работните места ще бъдат подменени с нови, украсени с ликове на български писатели и будители. Ще бъде закупен и интерактивен дисплей, както и нови образователни материали и други пособия.

Обновяването на кабинета е на стойност 12 339 лева и се очаква да бъде завършено до края на годината, допълни директорът.

На последната си сесия Общинският съвет в Троян прие решение училището в Орешак да бъде включено в списъците със защитени училища и детски градини, припомня БТА. От миналата учебна година в училището има и нов СТЕМ кабинет и високотехнологична класна стая, изградени по проект на стойност над 59 хиляди лева.