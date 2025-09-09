Второто издание на фестивала “Добрич фест” ще се проведе в края на септември в градския парк

Второто издание на фестивала “Добрич фест” ще се проведе от 22-ри до 25 септември в градския парк “Свети Георги”, съобщават организаторите.

Публиката ще има възможност да се наслади на богата културна програма, както и да участва в игри, уроци по български фолклор, и да опита прясно приготвена храна.

В първия фестивален ден на сцената ще излезе народната певица Петя Панева, а на 23 септември пред добричката публика ще пее младият изпълнител Роби.

Ден по-късно следва концерт с рок музика.

Тазгодишното издание на фестивала “Добрич фест” ще завърши на 25 септември, когато е празникът на града. Тогава на сцената ще излязат La Bouche и Natasha Wright, както и българската група “Молец”.

Миналата година фестивалът бе открит от Васко Кръпката и група "Подуене блус бенд". Добричлии слушаха концерт на Lady B, Краси Радков, 100 кила, а празникът завърши с концерт на групата С-Block.