Босна и Херцеговина рискува да загуби близо 1 милиард евросредства, ако реформите по Плана за растеж не бъдат приложени до 30 септември

Босна и Херцеговина рискува да загуби почти милиард евро от Плана на ЕС за растеж на Западните Балкани, защото местните власти все още не са се споразумели и не са представили Програмата за реформи – ключов документ, без който не могат да бъдат получени средствата, съобщиха от Делегацията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина пред Радио Свободна Европа (РСЕ).

„Ако Програмата за реформи не бъде представена до 30 септември 2025 г., ще последва ново намаление, а Брюксел обявява по-нататъшни прогресивни съкращения на финансирането. Това означава, че Босна и Херцеговина може да остане без европейски пари за нови инфраструктурни и енергийни проекти, с единственото изключение на проектите за опазване на околната среда. Всички останали инвестиции – от магистрали, енергийни съоръжения до цифровизация – са блокирани, докато местните власти не изпълнят европейските изисквания“, казаха от ЕК в Босна пред РСЕ.

Босна и Херцеговина остана без първите 108,5 милиона евро от Плана за растеж на Западните Балкани на ЕС в средата на юли, защото политиците не могат да се споразумеят за юрисдикцията от 20 месеца. Тези пари, както беше казано тогава, ще бъдат пренасочени към други страни в региона или ще бъдат върнати в бюджета на ЕС.

В продължение на почти две години представители на федеративните единици и кантоните не успяват да постигнат съгласие по ключови теми, като държавния закон за газа, както и по редица въпроси, като образование, социална политика и пазар на труда, припомня РСЕ. Тези въпроси са, наред с други неща, в конституционната компетентност на федеративните единици Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина и нейните десет кантона.

Европейският съюз предлага шест милиарда евро на страните от региона, за да ускори развитието и интеграцията им, а Босна и Херцеговина е единствената, която не е изпълнила предварителните условия и не е постигнала съгласие за план за реформи, приемлив за Европейската комисия.

„Планът за растеж би могъл да има трансформиращо въздействие върху икономиката на Босна и Херцеговина, осигурявайки множество ползи от членството в ЕС още преди официалното присъединяване. Без Програмата за реформи обаче средствата се намаляват и оценката на нови проекти за Босна и Херцеговина става невъзможна. Призоваваме властите да не пропускат възможността за инвестиции от почти милиард евро“, каза пред Радио Свободна Европа Фердинанд Кьониг, говорител на Делегацията на ЕС в Сараево.

Той също така посочи, че крайните срокове за Босна и Херцеговина са безмилостни, тъй като всички реформи по Плана за растеж трябва да бъдат изпълнени и всички пари от Плана за растеж трябва да бъдат използвани до края на 2027 г., когато изтича бюджетът на ЕС, и няма да има удължаване.

„За разлика от Босна и Херцеговина, съседните страни вече използват европейски пари и прилагат реформи. Някои се присъединиха към Единната зона за плащания в евро SEPA, което драстично намали разходите за бизнеса и проправи пътя за нови инвестиции“, каза Кьониг, цитиран от РСЕ.