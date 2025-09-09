Европейските борси приключиха сесиите си без ясно изразена посока

Основните европейски борси приключиха търговията във вторник без ясно изразена посока, като политическите събития във Франция и очакванията за решенията на централните банки оказаха влияние върху настроенията на инвеститорите, предаде ДПА.

Водещият индекс на еврозоната EuroStoxx 50 се повиши минимално с 0,11 на сто до 5368,82 пункта. Инвеститорите запазиха предпазливост след падането на центристко-дясното правителство на Франсоа Байру, който подаде оставка, след като изгуби вот на доверие, свързан с бюджетните преговори. Президентът Еманюел Макрон ще трябва да номинира нов премиер.

Френският CAC 40 нарасна с 0,19 на сто до 7749,39 пункта. Извън еврозоната швейцарският SMI се понижи с 0,26 на сто до 12 281,09 пункта, докато британският FTSE 100 нарасна с 0,23 на сто до 9242,53 пункта.

Германският DAX започна сесията позитивно, но бързо обърна посоката и в края на търговията се понижи с 0,37 на сто до 23 718,45 пункта. Индексът на средните компании MDAX отстъпи с 0,42 на сто до 30 326,53 пункта. Анализатори отбелязват, че макар непосредствените опасения за по-сериозни сътресения след събитията във Франция да са отслабнали, несигурността продължава да оказва натиск.

Пазарните участници насочват вниманието си към предстоящите данни за инфлацията в САЩ и решението на Европейската централна банка, която в четвъртък се очаква да запази основните лихви без промяна. За разлика от нея Управлението за федералния резерв на САЩ вероятно ще намали лихвените проценти следващата седмица.

Сред отделните компании акциите на БеЕмВе (BMW) поевтиняха с 4,2 на сто след първоначален спад до 5,5 на сто в рамките на откриването на автомобилното изложение (IAA) в Мюнхен. Според търговци това е резултат от коментари за бизнес развитието на концерна и опасения за влиянието на високите американски мита. Акциите на "Мерцедес-Бенц" (Mercedes-Benz) също поевтиняха с 1,4 на сто, докато "Порше" (Porsche AG) и "Фолксваген" (Volkswagen) се представиха по-стабилно.

Цената на книжата на "Комерцбанк" (Commerzbank) се понижи с 2,3 на сто, след като "Джей Пи Морган" (JPMorgan) понижи оценката си за акцията. Банката си е поставила амбициозни цели до 2028 г., но според анализатори пазарните очаквания вече отразяват това.

След силното си представяне от началото на годината оръжейните компании отново отчетоха спад. "Хензолд" (Hensoldt) и "Ренк" (Renk) поевтиняха с около 2 на сто, докато цената на акциите на "Райнметал" (Rheinmetall) се понижи с 0,7 на сто.

Акциите на "Пума" (Puma) загубиха 3,1 на сто от стойността си, след като мажоритарният акционер Франсоа-Анри Пино заяви, че неговата инвестиционна компания "Артемис" (Artemis), която държи 29 процента от капитала, обмисля различни опции. В края на август се появиха спекулации за евентуална продажба на дела.

В индекса SDAX книжата на "Дойц" (Deutz) се сринаха с 6 на сто до 9,345 евро след новината, че производителят на двигатели увеличава капитала си с около 10 процента за финансиране на придобивка в областта на безпилотните летателни апарати.

За сметка на това акциите на производителя на медицинска техника "Екерт унд Циглер" (Eckert & Ziegler) поскъпнаха с 5,9 на сто до 17,31 евро, след като "Беренберг" (Berenberg) препоръча покупка с целева цена от 24 евро.

Нидерландската компания за полупроводници Ей Ес Ем Ел (ASML) е инвестирала 1,3 милиарда евро във финансирането на френския стартъп "Мистрал Ей Ай" (Mistral AI), който успя да набере общо 1,7 милиарда евро. Сделката е сред най-големите за сектора на изкуствения интелект в Европа. Книжата на Ей Ес Ем Ел са нагоре с 0,95 процента до 803,81 евро.

Междувременно базираната в Лондон застрахователна група "Фьоникс" (Phoenix) съобщи, че ще промени името си на "Стандард Лайф" (Standard Life) – марка, която вече притежава. Ребрандирането ще влезе в сила през март 2026 г. Акциите на "Фьоникс" поскъпнаха с 1,78 на сто до 630 евро за брой.